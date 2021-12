Cahier motoneige: Performances et confort pour Arctic Cat

Voici les trois modèles qui sont considérés par Michel Garneau comme ceux qui vont faire la différence.

Photo courtoisie

Dans un premier temps, il mentionne que la ZR 9000 Thundercat EPS représente une expérience de conduite unique et incroyable. La raison à cela, c’est son puissant moteur tricylindre turbocompressé de près de 1000 CC, qui est à la fois puissant et raffiné, selon l’expert. La tenue en sentier de cette motoneige est sportive et rassurante. Son poids et la nonchalance du moteur aux vitesses de croisière la rendent sécurisante et agréable.

Un autre point très important, c’est l’arrivée de la direction à assistance électrique sur cette motoneige unique de la série Arctic Cat. Cet ajout la rendra encore plus formidable pour les longues randonnées et réduira de beaucoup la fatigue de fin de journée, après une longue randonnée.

LA ZR 8000 RR

Photo courtoisie

Voilà, selon l’expert, un modèle qui saura satisfaire les amateurs de bosses.

Il considère que le châssis équilibré se démarque beaucoup en conduite dynamique, ce que les amateurs de cette série affectionnent particulièrement. Les spécialistes l’ont conçue avec une ergonomie permettant au pilote de se déplacer facilement lorsqu’il est aux commandes. Aussi, la position plus basse du centre de gravité fait en sorte que dans toutes les manœuvres, la motoneige est plus stable et prévisible, quelles que soient les conditions de sentiers. Il faut dire ici que les suspensions sont très efficaces et facilement ajustables, offrant à la motoneige et à son pilote la possibilité de tirer leur épingle du jeu dans toutes les conditions.

Il ne faudra surtout pas oublier le puissant moteur qui offre une bonne plage de puissance et assure des performances très intéressantes. C’est véritablement une motoneige qui saura satisfaire son propriétaire.

LA BLAST XR TOURING

Photo courtoisie

Nouveau modèle en 2022, cette motoneige d’entrée de gamme offre la polyvalence et des performances très agréables, pour un prix modique.

« Sa légèreté et sa maniabilité la rendent idéale pour son pilote, quels que soient son âge et son degré d’expérience dans la pratique de la motoneige. Son moteur monocylindre deux-temps est remarquablement doux, sans lésiner sur le côté sportif et amusant. Les poulies fournissent des départs très doux. On a littéralement l’impression de flotter sur la neige, » d’expliquer l’expert.

L’ajout de lames de surcharge à la suspension arrière permet d’adapter cette motoneige rapidement pour l’utiliser à deux passagers. Elle demeure très facile à conduire. Mentionnons enfin que son devant plus large et l’ajout d’une barre stabilisatrice à la suspension avant la rendent plus stable, notamment dans les virages.

NOUVEL EMBRAYAGE

Plusieurs nouveautés techniques sont à l’ordre du jour chez Arctic Cat. Parmi celles-ci, le nouveau système d’embrayage ADAPT change vraiment la donne.

L’arrivée de ce nouveau système sur les motoneiges pleine taille du fabricant américain marque la fin des poulies Team Industries. Les ingénieurs de la compagnie expliquent que ce nouveau design exclusif a été conçu pour réduire l’usure et prolonger la vie de la courroie. Mais au-delà de cela, avec les deux nouvelles poulies, la principale avancée se fait du côté de la poulie motrice. Avec leur désir de réduire la taille et le poids de l’ensemble d’embrayage, les ingénieurs ont redessiné toutes les composantes. « L’araignée a été redessinée. En plus d’être fabriquée en aluminium, elle est retenue par six boulons faciles d’accès, ce qui simplifie beaucoup l’entretien et les réparations, au besoin, d’expliquer Michel Garneau---. Avec toutes les autres modifications apportées, on se retrouve avec une poulie motrice plus étroite d’un pouce (25 mm) et plus légère de 1,1 lb (500 g). Cela permet de réduire l’inertie de plus de 5 % et d’améliorer la vitesse de réponse du moteur. »

Mentionnons en terminant qu’en 2022, à l’exception de la nouvelle M 8000 Hardcore 146, toutes les motoneiges de montagne chez Arctic Cat arrivent équipées d’un démarreur électrique.