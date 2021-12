Cahier motoneige: Un arrêt très spécial pour motoneigistes

Situé dans la ville d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, le Casino Grey Rock est véritablement dans une classe à part pour l’accueil des motoneigistes.

« Le Casino Grey Rock est adjacent au Quality Hôtel. Les motoneigistes y sont très bien accueillis, d’expliquer un vieux routier de la motoneige au Nouveau-Brunswick, M. Yves Cormier. Il est certain que lorsque l’on mentionne le mot casino, on comprend bien que c’est une belle place pour s’amuser, mais dans son cas, il y a plus que cela pour les motoneigistes. »

Photo courtoisie

Dans le Casino même, il y a un restaurant cinq étoiles. Il y a aussi plusieurs autres possibilités avec le Fiddlehead Café et le Valley Wiew. Tout est pensé pour répondre aux besoins des motoneigistes, peu importe ce qu’ils recherchent.

Si vous croyez avoir la main heureuse, vous pourrez risquer quelques dollars dans l’une des 200 machines à sous de l’endroit.

Le Casino Grey Rock et le Quality Hôtel sont dans le même complexe. Ils sont partenaires pour l’accueil des motoneigistes, avec différentes promotions. Par exemple, si vous ajoutez 25 $ au prix de votre chambre, vous recevrez 50 $ en jeu gratuit au Casino et un crédit repas de 10 $ échangeable au Fiddlehead Café ou au restaurant Valley View.

TOUJOURS PROCHES

En séjournant au Quality Hôtel, vous aurez un accès privilégié au Casino, grâce à une passerelle qui unit les deux sites.

Dans l’hôtel, vous retrouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vivre un séjour très confortable, en profitant par exemple de la piscine intérieure et du spa. On y retrouve aussi une salle de jeu avec table de billard, table de soccer, et plus.

Pour un motoneigiste, l’accès à ce véritable complexe est très facile.

« Les deux sont accessibles via le sentier provincial numéro 12, d’expliquer M. Cormier. Le Quality Hôtel est le seul hôtel local qui possède des garages chauffés pour accueillir les motoneigistes. Il y en a 15 qui sont chauffés, à l’intérieur desquels il est possible d’entrer trois motoneiges, pour un total d’environ 45. Aussi, lorsqu’un motoneigiste loue un garage, il a accès à un casier où il peut ranger toutes ses choses de motoneiges. Il n’a donc pas besoin à ce moment-là de tout monter à sa chambre. »

Du côté du Casino, le propriétaire a aussi organisé un système très spécial pour les motoneigistes.

Photo courtoisie

« Il a aménagé un garage à l’arrière du Casino où il est possible de faire des réparations de motoneige, quelle que soit la marque, d’expliquer M. Cormier. Il y a un coffre d’outils à la disposition des motoneigistes pour faire une réparation mineure bien au chaud. Les différents concessionnaires de motoneiges sont accessibles dans un rayon de cinq ou six minutes de taxi du garage, si le motoneigiste a besoin d’une pièce. Dans bien des cas, ils peuvent même livrer au garage. »

C’est véritablement un service exceptionnel qui permet aux motoneigistes de pouvoir faire cette petite réparation qui fera la différence entre une randonnée agréable et bien des problèmes.

Pour atteindre cette destination unique en son genre, une des voies d’entrée, c’est le sentier 85, le sentier depuis Cabano, dans le Témiscouata. Automatiquement, vous allez connecter avec le sentier 12 qui vous mènera directement à la porte de ce complexe unique du Casino Grey Rock et le Quality Hôtel. Un séjour à vivre.