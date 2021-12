Cahier motoneige: Un rendez-vous spécial au Manoir Richelieu

Les 27 et 28 janvier prochains, vous pourrez assister au Grand événement Ski-Doo du Fairmont Le Manoir Richelieu, à La Malbaie, dans Charlevoix.

« C’est un tout nouvel événement qui permettra aux gens de s’initier au monde de la motoneige et de découvrir les produits Ski-Doo avec notre partenaire NordExpé », d’expliquer la directrice ventes et marketing, Caroline Ouellette. « Nous avons prévu des activités qui permettront à tous ceux qui le désirent de venir chez nous pour découvrir ce monde unique de la motoneige. »

L’événement se tiendra en collaboration avec NordExpé et le Casino de Charlevoix. Déjà, BRP et AirMedic font partie de l’aventure. D’autres commanditaires devraient se greffer à la présentation de l’événement.

Un horaire a été établi pour les deux journées de l’événement.

« De 16 h à 18 h, les gens vont pouvoir s’enregistrer à l’accueil de NordExpé, notre partenaire pour la location de motoneiges, d’expliquer Mme Ouellette. Par la suite, les gens pourront faire leur choix pour leur souper. En soirée, à compter de 21 h jusqu’à 22 h 30, il y aura une soirée spéciale à l’extérieur de l’hôtel. Dans la journée de vendredi, en plus des essais de différents modèles, qui se feront sur notre stationnement numéro 10 pendant 15 minutes, les participants(es) pourront prendre part à différentes activités.

Il y a aura des ateliers de sécurité, des compétitions amicales, des prix de présence et plus. »

POUR TOUS

Ce nouvel événement spécial dans Charlevoix s’adresse vraiment à monsieur et madame Tout-le-Monde.

« Ce grand événement s’adresse à tout le monde, tant les initiés que les non-initiés. On pense à ceux et celles qui ont le goût d’essayer une motoneige, mais qui se sentent intimidés parce qu’ils n’en ont jamais fait. C’est une occasion de découvrir et de pratiquer cette activité unique, en toute sécurité. Dans le fond, on veut donner le goût aux gens d’en faire. »

Cet événement se veut donc une fête de la motoneige pour faire découvrir l’activité à de futurs adeptes. Pour les gens qui possèdent déjà une motoneige d’une autre marque, ce sera l’occasion de découvrir les produits Ski-Doo.

Pour en savoir plus ou réserver un forfait pour l’événement au Fairmont Le Manoir Richelieu : 1-428-665-3703.

DÉCOUVRIR ENCORE PLUS

Il est certain que le rendez-vous du Manoir Richelieu sera l’occasion de vous mettre en contact direct avec la motoneige et une partie du monde qui l’entoure. Mais au-delà de cela, la motoneige, c’est un vaste monde à découvrir.

C’est pour expliquer ce qui se passe dans ce loisir unique, c’est chez nous qu’il est le mieux développé au monde, que la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) a créé son Guide du nouveau motoneigiste.

Accessible sur le site fcmq.qc.ca, vous y apprendrez tout ce qui se passe autour du réseau de 33 000 km de sentiers qui sillonnent toutes les régions du Québec.

La direction de la Fédération a eu l’idée de créer ce guide en raison du nombre imposant de nouveaux adeptes dans le monde de la motoneige. Toutefois, même si l’on se considère comme un vieux routier de ce loisir, il est bon de le consulter sur le site, histoire de se rafraîchir les idées. On y explique les types de pratique, les différents modèles, les caractéristiques des motoneiges, moteurs, vêtements, équipements, casques, visières, accessoires, etc. Tout ce qu’il faut savoir pour se sentir à l’aise.

Il est aussi question de comment conduire une motoneige, des conseils pratiques, des conseils de sécurité, des bonnes pratiques environnementales, des lois et règlements, des ressources, autant d’éléments qui pourront vous aider à faire votre entrée dans ce monde magique.

Dans l’introduction, on retrouve une description très juste de ce qui vous attend. On vous explique « que la motoneige est une expérience qu’il faut vivre une fois dans sa vie. Du siège d’une motoneige, le Québec offre un point de vue différent. Notre réseau de sentiers est reconnu comme le plus splendide au monde, avec ses paysages pittoresques et la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un entretien impeccable des sentiers. »

En terminant, on ne peut passer sous silence la maxime qui est inscrite pour décrire la fièvre de la motoneige : « Le plaisir de chevaucher une machine conçue pour flotter littéralement sur la neige procure des sensations qui réveillent les souvenirs des premiers pas de l’enfance, la liberté. »