Cahier motoneige: Une nouvelle loi devenue nécessaire

Le 22 octobre dernier, on assistait au dépôt d’une nouvelle version de la Loi sur les véhicules hors route, qui répondait beaucoup mieux aux réalités d’aujourd’hui. Il est certain qu’elle a des retombées sur la pratique de l’activité.

Elle remplace l’ancienne version de la loi qui datait de 2010. En plus de toujours assurer la pérennité de la pratique de l’activité, elle place le milieu à l’abri des recours qui auraient pu mettre en danger le réseau de sentiers. Il faut se rappeler que depuis le jugement du Petit train du Nord prononcé en 2002, plusieurs personnes attendaient la fin du moratoire. Ils ne pourront plus exercer d’action collective, ce qui pouvait constituer un danger pour l’intégrité du réseau. La nouvelle loi règle ce problème une fois pour toutes. La pratique du VHR engendre des retombées économiques importantes dans plusieurs milieux.

Pour les motoneigistes, cette loi contient de nouveaux éléments qui visent principalement à améliorer la pratique de l’activité et la sécurité. On voulait aussi mettre en place des mécanismes permettant d’en arriver à une cohabitation harmonieuse entre les adeptes de ces véhicules récréatifs et les autres usagers du territoire.

LES NOUVELLES DISPOSITIONS

Voici quelques-unes des nouvelles modalités qui sont mises en place avec cette loi numéro 71.

La révision des programmes en lien avec les véhicules hors route que le Fonds des réseaux de transport terrestre peut financer. Cela va aider grandement les clubs.

L’exigence de détenir un permis de conduire pour circuler sur les terres publiques ou les sentiers.

L’obligation de conduire prudemment et de ne pas mettre en danger les autres utilisateurs des sentiers (c’en est fini de circuler à très haute vitesse et de causer des pertes de contrôle chez les autres motoneigistes).

Les interdictions de mettre la sécurité des autres en danger ou d’endommager la propriété (le respect de la propriété des personnes qui concèdent des droits de passage.)

La défense de circuler sur des sentiers qui sont destinés à une autre vocation.

L’obligation de maintenir son véhicule en bon état de fonctionnement. Par le fait même, il devient illégal de circuler avec un véhicule en mauvais état de marche.

L’obligation d’ajuster sa vitesse selon les conditions.

L’interdiction de surcharger son traîneau ou sa remorque.

L’interdiction d’incommoder les autres usagers ou les riverains des lieux.

L’interdiction de circuler sur des terres publiques où il est interdit de le faire.

D’ANCIENNES DISPOSITIONS TOUJOURS EN VIGUEUR

Même s’il y a des nouveautés dans la loi, plusieurs anciens règlements qui étaient essentiels demeurent en vigueur.

Ainsi, il y a toujours l’obligation d’immatriculer son véhicule avant de rouler.

De plus :

L’exigence d’avoir atteint l’âge minimal de 16 ans pour conduire un VHR tient toujours.

Les jeunes de 16 et 17 ans doivent posséder un certificat de formation qu’ils obtiendront après avoir suivi un cours spécial offert par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quad.

L’obligation de détenir un contrat d’assurance--- responsabilité civile. Cette assurance est incluse dans le prix des droits d’accès. Si vous n’êtes pas membre d’un club, vous devez la contracter directement.

Vous devez avoir en tout temps sur vous les documents suivants : certificat d’immatriculation, permis de conduire, certificat de formation pour les jeunes de 16-17 ans, une attestation d’assurance, un document attestant de votre âge et la preuve de paiement du droit d’accès.

Il est toujours défendu de détériorer ou d’obstruer un sentier ou d’y entraver la circulation.

Il faut toujours maintenir une distance suffisante avec tous les autres usagers des lieux et garder sa droite en tout temps dans un sentier.

L’interdiction d’effrayer, de pour-chasser, de mutiler ou de tuer un animal avec un VHR tient toujours.

Il ne faut pas jeter ou abandonner des objets ou des déchets sur le territoire.

L’interdiction de circuler sur un chemin public tient toujours à moins d’y être autorisé par une signalisation spéciale ou sous réserve de conditions particulières.

Plusieurs autres outils

Le gouvernement a profité de la refonte de la Loi sur les véhicules hors route pour faire des ajouts très importants.

Ainsi, les agents de surveillance provinciaux, qui relèvent directement des fédérations, pourront désormais se rendre sur les lieux où circule ou est immobilisé un véhicule hors route. Ils pourront donc sortir du sentier et aller régler le cas des délinquants qui nuisent grandement à la pratique de l’activité et qui mettent en danger le réseau de sentiers. Le montant d’assurance responsabilité civile est maintenant passé de 500 000 $ à 1 000 000 $. Les agents pourront constater si vous êtes en règle. La nouvelle loi instaure aussi un régime de sanctions administratives, ce qui signifie que désormais, les agents pourront donner des sanctions pécuniaires – ou tickets si vous préférez – pour des infractions mineures.

Il est toujours interdit de conduire un véhicule avec les facultés affaiblies à quelque degré que ce soit par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.

LOCATION ET VITESSE

Dans le cas de la location de véhicules hors route, motoneiges ou quads, en vertu de la nouvelle loi, une formation minimale sera obligatoire. Du côté des guides, ils devront avoir suivi avec succès une formation reconnue par la ministre du Tourisme.

Quant à la limite de vitesse dans les sentiers, pour la motoneige, la vitesse maximale permise a été fixée à 70 km/heure. Nul doute que cette limite ne fera pas le bonheur de tous les motoneigistes. Cette nouvelle définition claire ferme aussi la porte à une zone grise qui existait dans l’ancienne version de la loi. Elle permettait d’avoir des tronçons de sentiers avec une vitesse maximale de 90 km/heure.

DES OUTILS

Comme le veut la coutume dans plusieurs lois au Québec, le gouvernement se réserve toujours une certaine flexibilité pour l’adoption de nombreux règlements, qui vont découler des nouveaux articles de loi. Parmi les nouveaux règlements qui sont en discussion présentement, mentionnons la mise en place d’un système de points d’inaptitude pour les excès de vitesse. À ce chapitre, plusieurs intervenants du milieu ont manifesté leur désaccord, expliquant que cela pourrait sonner le glas de la pratique de la motoneige pour plusieurs adeptes. Le gouvernement veut aussi apporter des précisions plus pointues sur l’exigence de détenir un permis de conduire, la formation des guides touristiques, les conditions et restrictions pour le transport de passagers.

Au cours des prochains mois, plusieurs autres mesures seront mises en place. Dans l’esprit du ministre des Transports, François Bonnardel, il n’y a pas 56 questions à se poser. Il faut absolument améliorer la sécurité dans la pratique de l’activité de la circulation en VHR. Il ne veut plus de bilans de décès élevés, comme ce fut souvent le cas dans le passé. En encadrant la pratique, il espère y arriver.

Un engouement sans précédent

Depuis maintenant deux ans, on assiste à un phénomène jamais vu dans le monde de la motoneige au Québec, un engouement massif pour l’activité, ce qui se traduit par de nombreux novices dans les sentiers.

Partout, que ce soit au chapitre des motoneiges immatriculées, des ventes de produits, du nombre de membres de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et même dans le monde de l’hébergement, il y a un mot qui les rejoint tous : « augmentation ».

Cela a un effet direct sur le nombre d’amateurs qui vont se retrouver dans les sentiers cet hiver. Les motoneigistes aguerris, qui connaissent très bien le milieu et la réglementation, ont un rôle important à jouer. Ils se doivent d’aider les nouveaux adeptes à découvrir l’activité dans le respect des sentiers, de la signalisation, des clubs, des bénévoles, des règlements en vigueur, etc. Si chaque motoneigiste expérimenté se charge d’aider un nouveau ou une nouvelle, tout se passera--- bien. Il faut aussi respecter ces nouveaux venus en roulant de façon responsable.

La motoneige est l’outil idéal pour vous rendre dans l’arrière-pays et découvrir des sites que jamais vous n’auriez pu atteindre autrement. Ça doit être un plaisir et non un fardeau.