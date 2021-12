Collin Morikawa s’approche du sommet de la PGA

Collin Morikawa pourrait se hisser au premier rang du classement mondial des golfeurs de la PGA puisqu’il a pris une sérieuse option sur la victoire au Hero World Challenge de New Providence, aux Bahamas, samedi.

L’Américain de 24 ans a remis une excellente carte de 64 (-8) pour présenter un cumulatif de 198 (-18) au terme de trois journées de compétition. En réalisant un parcours sans fautes ponctué de six oiselets et un aigle, il s’est éloigné à cinq coups de son plus proche poursuivant.

«Je dois aller sur le terrain et jouer de la manière dont je le fais normalement, a mentionné Morikawa, selon ce qu’a rapporté le quotidien ‘’The Scotsman’’. Ce n’est pas comme si je faisais le fou ou que j’étais stupide. Je joue selon mes forces et je dois rester sur ce chemin.»

Ainsi, celui qui pointe actuellement au deuxième rang de la PGA derrière Jon Rahm pourrait surclasser son rival, advenant qu’il garde le cap et l’emporte dimanche. Morikawa a toutefois préféré rester humble et se concentrer sur son jeu.

«Rien ne me sera offert demain [dimanche], a-t-il poursuivi. Sur ce terrain, s’il n’y a pas beaucoup de vent, plusieurs golfeurs peuvent réaliser plusieurs oiselets assez rapidement.»

Le reste

Brooks Koepka pointe au deuxième rang de la compétition, lui qui a remis une fiche de 69 (-3) en vertu de cinq oiselets contre un double boguey. Sa fiche cumulative de 203 (-13) lui a procuré une frappe d’avance sur cinq autres golfeurs.

Le meneur de la veille, Bryson DeChambeau, a lourdement dégringolé de huit échelons au classement. L’athlète a calé trois oiselets, mais a commis quatre bogueys pour remettre une carte de 73 (+1).

La meilleure performance de la journée a été effectuée par Harris English. Il a retranché un coup à la normale à 10 reprises, le tout après avoir commis un boguey dès son premier fanion. Ainsi, il a grimpé de huit positions pour s’installer au 11e rang de la compétition.

Aucun Canadien n’est en lice dans ce tournoi qui ne compte que 20 golfeurs.