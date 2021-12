LESSARD, Guy



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 21 novembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédé, monsieur Guy Lessard, époux de madame Paule Bourget. Il était le fils de feu madame Jeannette Dubé et de feu monsieur Jules Lessard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances vendredi le 10 décembre 2021 de 10 h à 13 hauIl laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Paule Bourget; ses enfants : Guy Lessard (Claudine Giguère), feu Marie-Hélène Lessard (feu Steve Ratz); ses petits-enfants : Derek et Sébastien Ratz, Frédérique et François Lessard ; ses frères et sœurs : Louise Dempsey, Marc et Jean Lessard. Il laisse également dans le deuil plusieurs belles-sœurs et beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le Dr. Éric Poirier, gastroantérologue et tout le personnel pour les bons soins prodigués.