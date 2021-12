Défendre nos forêts

Le bois fait partie de l’ADN du Québec. Bien que l’on coupe mieux et moins qu’avant, on ne peut nier les impacts des coupes forestières sur les écosystèmes. À quoi ressemble cette industrie à l’heure actuelle? Voyez ici la première partie du documentaire

Vidéoreporters et co-réalisatrices : Marie-Christine Noël et Ninon Pednault Sabourin

Narration : Émile Bilodeau

Avec la collaboration des journalistes : Dominique Cambron-Goulet, Jean-François Cloutier, Daphnée Hacker et Éric-Yvan Lemay

Recherchiste : Andrea Valeria