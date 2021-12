Des amateurs de football pas «frileux»

Le froid glacial ressenti samedi n’a pas freiné les grands amateurs de football qui étaient réunis au Stade Telus dès 10h pour les festivités d’avant-match de la Coupe Vanier.

«C’est une température parfaite pour du football! On est habillé chaudement et on se réchauffe le cœur avec une petite "frette" », a lancé en riant Sam Vaudrin Laflamme, rencontré juste avant la rencontre opposant les Huskies de la Saskatchewan aux Mustangs de Western.

La température était particulièrement froide samedi matin. Malgré un ciel sans nuages et un soleil radieux, le mercure a chuté à -16 °C en matinée, la température la plus basse de la saison jusqu’à maintenant.

Avec le facteur éolien, les partisans rassemblés dans le stationnement du Stade Telus de l’Université Laval pouvaient ressentir jusqu’à -22.

«Plus c’est froid, mieux c’est pour nous! On est habitué aux grands froids, on vient du nord!», a lancé en riant Wayne Wilson, un partisan venu tout droit de la Saskatchewan.

Une tradition manquante

Mais malgré le plaisir évident des partisans sur place, l’absence du traditionnel tailgate, qui débutait parfois dès 6h le matin, s’est fait sentir.

Rappelons qu’en raison de la pandémie, il était impossible pour les participants d’apporter leur nourriture, leur alcool et d’accéder au site de la fête en voiture.

Des «festivités d’avant-match» ont bien été organisées, mais elles étaient limitées à environ 1000 personnes, sur un site clôturé. La nourriture et les breuvages devaient être achetés sur place et le passeport vaccinal était requis.

«C’est ce qui nous manque le plus, on a hâte que ça revienne. C’est pas pareil sans les tailgates», a indiqué Youri Harvey.

«C’est notre plus grosse déception cette année», a renchéri Mike Foley.