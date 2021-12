Dommage pour Allen

Une autre défaite pour le Canadien, mais au moins, l’équipe quitte Nashville avec un point au compteur.

Dominé 44-23, le Tricolore doit une fière chandelle à Jake Allen qui, encore une fois, a été le meilleur joueur de sa formation dans ce revers de 4 à 3 subi en prolongation contre les Predators.

Le gardien n’a encore une fois rien à se reprocher, après avoir encaissé 169 tirs à ses 4 derniers matchs.

« J’ai bien aimé la deuxième période, a fait savoir Dominique Ducharme. On a pris les devants tôt. Ils ont poussé pour revenir et nous ont donné du fil à retordre en troisième.

« On était proches de gagner, a renchéri l’entraîneur en chef du Canadien. Malheureusement, on n’a pas obtenu le deuxième point.

« On a provoqué des 2 contre 1 en deuxième période et une échappée en fin de troisième. En général, j’ai apprécié la façon dont on s’est comportés. »

Ducharme a aussi eu de bons mots à l’endroit de Cole Caufield, qui a obtenu deux passes. « Il patinait bien et il a fait de bons jeux », a-t-il déclaré.

Clague en renfort

Quelques heures avant la rencontre, le Canadien a annoncé avoir réclamé Kale Clague que les Kings de Los Angeles avaient placé au ballottage la veille pour faire place au retour imminent de Drew Doughty.

Le défenseur gaucher de 23 ans a été un choix de deuxième ronde (51e au total) de la formation californienne au repêchage de 2016.

Né en Saskatchewan, Clague (6 pi et 177 lb) a disputé 33 matchs dans la LNH et montre une fiche de 11 aides, dont cinq cette saison avec les Kings. Il est toujours à la recherche d’un premier but dans le circuit Bettman.

« C’est un gars qui patine bien, s’est exprimé Ducharme qui l’a dirigé deux fois au Championnat du monde junior avec Équipe Canada, en 2017 et 2018. Il n’est pas le défenseur le plus gros ou le plus physique, mais il défend bien. Il peut apporter une touche offensive. Il a une chance de faire sa place. »

Avec... pas de casque

Marc Bergevin exigeait de ses joueurs, non sans raison, qu’ils portent le casque protecteur pendant la période d’échauffement. Or, Jeff Gorton a permis à ses vétérans samedi soir de laisser cette pièce d’équipement dans le vestiaire.

Le nouveau vice-président des opérations hockey chez le CH veut changer les choses, mais est-il conscient que l’infirmerie déborde et qu’un accident est si vite arrivé ? Parlez-en à Taylor Hall en 2012 alors qu’il portait les couleurs des Oilers d’Edmonton.

Contre les champions

Le CH est rentré à Montréal en fin de soirée après sa courte escale à Nashville. Les joueurs profiteront d’une journée de congé aujourd’hui avant de se préparer à affronter, mardi au Centre Bell, le Lightning de Tampa Bay.

C’est d’ailleurs lors du plus récent affrontement entre ces deux formations, le 7 juillet dernier, que les joueurs de la formation dirigée par Jon Cooper avaient soulevé le précieux trophée pour la seconde saison consécutive.