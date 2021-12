Edmundston, une vraie destination motoneige

La majorité des gens du Québec qui visitent le Nouveau-Brunswick en été le font par la ville d’Edmundston. En hiver, c’est exactement la même chose alors que la ville devient la porte d’entrée pour les motoneigistes.

Edmundston et sa région offrent plus de 650 km de sentiers de motoneige, que l’on qualifie de splendides et majestueux. Les sentiers se rendent directement aux hôtels majeurs, là où les moto-neigistes sont accueillis comme des rois. Il faut aussi mentionner ici que ces sentiers communiquent avec le circuit l’Odyssée du nord du Nouveau-Brunswick.

« Nous avons beaucoup de relais et de services autour d’Edmundston, à environ une heure de la ville, que tu partes vers le sud, le Québec ou vers le centre du Nouveau-Brunswick. C’est comme une étoile autour de la ville, d’expliquer le motoneigiste Yves Cormier, ancien président de club et toujours très actif dans le milieu de la motoneige. »

Photo courtoisie

On peut dire qu’Yves Cormier est un bon ambassadeur pour la ville d’Edmundston.

« Nous avons des paysages à couper le souffle. À plusieurs endroits en altitude, que l’on peut rejoindre par les sentiers, il est facile d’apercevoir le Nouveau-Brunswick et les États-Unis. Parfois, il est même possible d’apercevoir en plus le Québec. Aussi, on peut faire des circuits en loupe, en passant par le Nouveau-Brunswick et le Québec, des aventures d’environ 200 ou 250 km. »

LES PORTES D’ENTRÉE

Des frontières du Maine et du Québec, jusqu’au fleuve Saint-Jean, vous longerez des sommets enneigés, des paysages riverains exceptionnels et des forêts alpines. Les principaux sentiers sont tous reliés à des sentiers secondaires qui mènent à des sites vraiment pittoresques. Au total, selon notre expert, M. Cormier, il y a quatre portes d’entrée vers la région d’Edmundston.

Photo courtoisie

« Tout d’abord, il y a le sentier 85 depuis le Québec qui est connecté avec le sentier 12. Aussi, toujours pour les motoneigistes québécois, il est possible d’entrer par le 561 à Sully qui devient le 41. Ils vont alors longer la frontière avec les États-Unis. Tu peux aussi atteindre Edmundston en passant par Biencourt et finalement, il y a le 155 depuis Amqui qui amène les gens chez nous. Enfin, il y a le Trans Québec 5 qui peut être utilisé pour rentrer par Campbellton. »

Une fois rendus sur place, vous avez le choix des destinations.

« Les gens peuvent choisir d’aller vers Moncton, Miramichi ou autres. Il y a la Christmas Mountain qui se trouve à deux heures en motoneige, une curiosité à voir. Tous les sentiers portent des noms qui se rapportent à Noël. Vraiment tout est possible chez nous. »

Tous les services de nourriture du centre-ville sont accessibles à pied.

« Nous sommes ouverts à tous les motoneigistes de partout au Québec. Pour vous donner un exemple que le milieu collabore avec nous, le sentier qui sert de porte d’entrée depuis le Québec, passe sur le terrain de golf. Ce n’est pas partout qu’un propriétaire de club de golf laisse passer les motoneigistes. »

Pour la saison 2021-2022, au chapitre des nouveautés, il y a les Dômes luxueux avec vue sur le majestueux lac Baker, facilement accessibles par le sentier. Il y a aussi le Nature Glamping qui fait son apparition et un nouveau service de guide, incluant la motoneige, est maintenant accessible avec Grey Rock Adventure Tours.

Plusieurs innovations sont dans les cartons des gens de la région. Pour la saison 2022-2023, des entrepreneurs s’attellent à réunir les permis nécessaires pour bâtir une station-service directement sur le sentier. Vous n’auriez plus besoin d’aller à une station-service classique. Aussi, on a prévu la construction d’un pont qui reliera Madawaska au Maine, directement à Edmundston.

Mentionnons enfin que pour une virée au Nouveau-Brunswick en motoneige, il est possible d’acheter un droit d’accès valide pour une journée, avec un maximum allant jusqu’à 14 jours.

►Pour en savoir plus : tourismedmundston.com