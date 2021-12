En sécurité dans le regard de l’autre

Il y a des coups de foudre professionnels, artistiques et humains qui surviennent sans avertissement. Ce fut le cas pour Sophie Deraspe et Nahéma Ricci, qui se sont rencontrées lors du processus d’auditions d’Antigone ; le film ayant marqué la carrière et la vision créative des deux artistes.

Nahéma Ricci avait 20 ans et peu d’expérience en jeu lors de son audition pour Antigone, l’adaptation cinématographique – version 2019 – de la pièce de Sophocle encensée et maintes fois primée. De cette rencontre entre la scénariste et réalisatrice Sophie Deraspe et la jeune comédienne sont nées une forte connexion et une admiration mutuelle qui allaient donner – à ce jour – lieu à deux autres projets conjoints.

Le rôle de Charlie dans la poignante série Bête noire (projet faisant passer la cinéaste du grand au petit écran) pour Nahéma, ainsi qu’un second rôle-titre, cette fois dans la série Motel Paradis. Un personnage que la cinéaste originaire de Rivière-du-Loup a écrit pour celle qu’on peut maintenant considérer comme sa muse.

Photo Ben Pelosse

Explorer à deux

« Avec Antigone, c’était tellement une magnifique découverte, Nahéma est une actrice d’un calibre rare, explique Sophie Deraspe. Elle a toutes les qualités que la caméra aime et elle a aussi des qualités humaines profondes. C’est une belle personne avec qui j’ai envie de travailler artistiquement. J’ai envie d’être en exploration avec elle. »

Et c’est ce que les deux femmes font présentement sur le plateau de Motel Paradis, la série télé fort mystérieuse dans laquelle l’actrice interprète Jen, une jeune femme ayant frôlé la mort.

« Je pense qu’on s’aime bien, lance en riant la comédienne aujourd’hui âgée de 24 ans. Je me sens en sécurité dans son regard, c’est ce qui crée de belles choses. Quand on se sent en sécurité sur un plateau de tournage, c’est qu’on est désinhibé et qu’on peut accéder à nos émotions. Cela est essentiel. Le travail avec Sophie me permet cela. »

Une admiration réciproque

En discutant avec la comédienne sur le plateau de la série, puis avec la réalisatrice de 48 ans au téléphone, une chose frappe : l’admiration mutuelle du travail de l’autre.

« Son regard parle beaucoup, ajoute la cinéaste de 48 ans. Même si on lui met peu de mots dans la bouche, il y a quelque chose de très fort qui se passe juste quand elle se retrouve devant une caméra. Ce sont, pour elle, des qualités cinématographiques qui fonctionnent tant à la télé qu’au cinéma. »

La relation de confiance, qui s’est d’abord développée pendant le travail en amont du tournage d’Antigone, ne fait pas de doute. Pour la jeune femme, la relation entre actrice et réalisatrice ne se forme pas dans un regard unidirectionnel.

« Elle me fait confiance avec des partitions qui sont capotées, poursuit la comédienne. Jouer un personnage qui frôle la mort dans Motel Paradis, aller dans cette zone, c’était possible du simple fait de savoir que ça serait dans un contexte dirigé par Sophie. C’est touchant qu’on m’écrive un rôle comme ça, c’est une preuve d’amour et de confiance extraordinaire. Je veux être à la hauteur de ce qu’elle pense que je suis. Je dirai toujours oui à Sophie, car elle écrit des personnages difficiles, mais qui sont magnifiques. »

S’il a appris à se connaître et a su développer une méthode de travail efficace au fil des projets communs, le duo continue tout de même à se surprendre.

« Et c’est ce qui est beau », lance en souriant la Nahéma Ricci de 24 ans qui dit avoir bien vécu ces quatre dernières années.

« C’est intéressant de retrouver Sophie après avoir eu cette expérience-là, ce bagage-là, dit-elle. J’ai pris confiance en répétant les tournages, je me sens vraiment plus solide. »

Motel Paradis, de Sophie Deraspe et Stéphane Hogue, mettant en vedette Nahéma Ricci, sera présenté sur Club illico en 2022.