Équipe Canada junior: Xavier Bourgault et Mavrik Bourque marquent des points

L’attaquant Xavier Bourgault a inscrit trois buts pour aider les Cataractes à vaincre les Mooseheads de Halifax par le pointage de 5 à 4, samedi, à Shawinigan.

Bourgault, choix de première ronde (22e au total) des Oilers d’Edmonton au plus récent repêchage, a apporté de nouveaux arguments pour faire partie de la sélection finale du Canada en vue du prochain Championnat mondial de hockey junior, à compter du 26 décembre.

En plus de son tour du chapeau, l’attaquant de 19 ans a récolté une mention d’aide sur le but de son coéquipier Olivier Nadeau. Martin Has a été l’autre buteur des locaux. Dans le cas de Mavrik Bourque, également pressenti pour faire partie de l’équipe canadienne junior, il a récolté quatre mentions d’aide au cours de ce match de la LHJMQ. Bourque a pour sa part été sélectionné 30e au total par les Stars de Dallas au repêchage de 2020.

Photo courtoisie, Roger Gagnon

Bourgault et Bourque se retrouvent actuellement sur la liste des 35 joueurs en vue du camp de sélection de l’équipe nationale qui se tiendra, à partir du week-end prochain, à Calgary. Le processus comprendra deux séances d’entraînement et deux matchs contre une équipe d’étoiles d'U SPORTS les 11 et 12 décembre. L’équipe se rendra ensuite à Banff, en Alberta, pour un camp d’entraînement, qui se déroulera du 14 au 19 décembre.