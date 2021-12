Grégoire Delacourt à cœur ouvert

L’enfant réparé, le dixième livre de l’écrivain français Grégoire Delacourt, est très différent de tout ce qu’il a écrit jusqu’à présent. Dans un récit particulièrement touchant, il raconte en effet la profonde blessure qui lui a bousillé la vie.

On ne saurait expliquer pourquoi, mais, cet automne, plusieurs écrivains ont publié un livre portant sur leur père. Des exemples ? Amélie Nothomb avec Premier sang, Marc Dugain avec La volonté, Sorj Chalandon avec Enfant de salaud, Christine Angot avec Le voyage dans l’Est. Que leur paternel ait été bon ou mauvais, tous en dressent le portrait.

Et puis, il y a Grégoire Delacourt.

Jusqu’à présent, l’auteur de La liste de mes envies n’avait pourtant encore jamais versé dans l’autofiction ou l’autobiographie. Du moins à première vue, puisque c’est en écrivant Mon père, un roman paru en 2019 dénonçant les viols d’enfants perpétrés par des hommes d’Église, qu’il a commencé à se sentir de moins en moins bien. À tel point qu’il a dû se rendre aux urgences.

Le problème, si c’en est un, c’est que les médecins n’ont à peu près rien vu et n’ont pas su lui dire de quoi il souffrait. Alors, du coup, il a dû aller voir ailleurs.

« Il fallait que je comprenne pour quelles raisons Mon père m’avait littéralement rendu malade, explique au téléphone Grégoire Delacourt. Il avait réveillé en moi quelque chose de profondément enfoui et j’avais besoin de savoir ce que c’était, d’où venait ce mal. Savoir soulage et constitue le premier pas vers la réparation. »

Quand le méchant sort...

Grâce à l’aide d’un psy au nom d’oiseau, de douloureux souvenirs d’enfance ont ainsi peu à peu refait surface. Une mère partie accoucher d’une petite fille à l’hôpital, un père qui reste à la maison pour jouer les baby-sitters et au retour de la mère, un fils qui ne rit plus, qui ne veut plus être touché ou lavé et qui vomit sans raison.

Ça s’est passé à l’hiver 1965. Grégoire Delacourt n’avait que cinq ans.

« Au fond, tout ça est d’une banalité crasse même si chaque histoire est unique et détruit une vie entière, souligne Grégoire Delacourt. Ça arrive tout le temps, tout le temps. Les enfants comme moi ont oublié, mis leurs souvenirs sous des tonnes de béton parce que ce qu’ils ont vécu est indicible. Alors, en grandissant, on souffre. On boite, on est tordus, on est lourds, mais on ne sait pas de quel mal on souffre. Moi, j’ai eu des douleurs au ventre toute ma vie sans qu’aucune radio, aucun scanneur ne me trouvent quoi que ce soit. On porte cette souillure – en latin, incestum veut dire souillure – et c’est terrible d’avoir ce corps sale. Le corps est ce qui nous relie au monde, aux autres, et quand ce corps est cabossé par la méchanceté de quelqu’un, on n’a plus de belles choses à offrir. »

En tant que lecteurs, on peut donc s’estimer chanceux. Car, les livres pouvant être associés à des choses, Grégoire Delacourt nous en a malgré tout offert plusieurs très beaux. Dont son petit dernier, L’enfant réparé.

Un espéranto du cœur

« Cette histoire, je l’ai d’abord écrite pour moi, précise Grégoire Delacourt. La première version, rédigée dans la foulée de Mon père, était très coupante. Je voulais tout noter, ne rien perdre. Et puis, j’ai changé d’éditeur et je ne voulais pas que notre relation commence avec ce livre. Alors, j’ai écrit un autre roman, Un jour viendra couleur d’orange, pour faire connaissance et, par la suite, j’ai osé lui présenter une version de L’enfant réparé dans laquelle il y avait beaucoup de pudeur, de sensibilité, de fragilité. Ce texte-là est abouti, sans pathos et sans colère. Il raconte un enfant qui vient au monde sale et qu’on va sauver. »

À ce stade, ce qui comptait le plus pour lui était de partager cette histoire, son histoire.

« Je voulais rendre hommage à tous ceux qui souffrent et qui n’ont pas la parole, poursuit Grégoire Delacourt. La littérature permet de créer une langue qui a le mérite d’être universelle. Écrire un livre comme ça, c’est être l’autre et ce qui m’est arrivé devient supportable, car ça devient l’histoire de l’autre. L’art a cette vertu d’être une sorte d’espéranto du cœur. À cause de La liste de mes envies, on m’a perçu comme un auteur qui fait du bien. En vérité, je pense que le premier de mes livres qui peut faire du bien, c’est celui-ci, parce qu’il touche les gens au bon endroit. »