Indonésie: 13 morts dans l'éruption du volcan Semeru

Le bilan de l'éruption du volcan Semeru en Indonésie est passé d’un à 13 morts, a indiqué dimanche l'agence de gestion des catastrophes alors que les sauveteurs continuent à fouiller la zone.

«Le bilan est maintenant de 13 morts. Les sauveteurs ont retrouvé plus de corps», a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'agence, Abdul Muhari, précisant que 10 personnes piégées par l'éruption de samedi avaient été dégagées vivantes de la zone située à l'Est de l'île de Java.

Des images ont montré un vaste panache de fumée grise sortant du cratère du volcan dimanche après 15h00 locales, déclenchant la panique chez les habitants des villages environnants qui se sont enfuis alors que la région plongeait dans l'obscurité en pleine après-midi.

Le village de Lumajang a été recouvert d'une épaisse couche de lave froide et de cendres, selon des journalistes de l'AFP, et les habitants d'une dizaine de villages ont dû aller dans des refuges et des mosquées pour passer la nuit.

Au moins 57 personnes ont été blessées dans l'éruption, dont 41 atteintes par des brûlures, a indiqué l'agence de gestion des catastrophes dans un communiqué.

Le mont Semeru, plus haut sommet de Java, culmine à 3 676 mètres. Des images de l'agence météorologique et de géophysique d'Indonésie ont montré des cendres tombant dans l'océan Indien.

La dernière éruption majeure du Semeru date de décembre 2020. Elle avait aussi provoqué la fuite de milliers de personnes et couvert des villages entiers.

L'Indonésie se trouve sur le «cercle de feu» du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. Cet archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs sur son territoire.

Fin 2018, l'éruption d'un volcan entre les îles de Java et de Sumatra avait causé un glissement de terrain sous-marin et un tsunami, tuant près de 400 personnes.