L’animateur de CNN Chris Cuomo congédié

La chaîne d’information américaine CNN a annoncé, samedi en fin d’après-midi, avoir licencié l’animateur vedette Chris Cuomo, en raison de l’aide qu’il a apportée à son frère, l’ancien gouverneur de l’État de New York Andrew Cuomo, inculpé pour des accusations d’agressions sexuelles.

• À lire aussi: Bissonnette va-t-il finir sa vie en prison?

«Chris Cuomo a été suspendu plus tôt cette semaine dans l’attente d’une évaluation plus approfondie de nouvelles informations qui ont été mises en lumière concernant son implication dans la défense de son frère. Nous avons fait appel aux services d'un cabinet d'avocats respecté pour mener une évaluation et nous l'avons licencié, avec effet immédiat», peut-on lire dans un communiqué de CNN.

CNN avait en effet annoncé, mardi, avoir suspendu le journaliste parce que ce dernier avait conseillé son frère, accusé de harcèlement et d’agressions par des anciennes employées.

«Ce n'est pas ainsi que je souhaitais que ça se termine avec CNN», a déclaré le principal intéressé sur Twitter.

«Je vous ai déjà dit pourquoi et comment j'ai aidé mon frère. Alors permettez-moi maintenant de dire, aussi décevant que cela puisse paraître, que je ne pourrais pas être plus fier de l'équipe de Cuomo Prime Time et du travail que nous avons fait pour l’émission n°1 de CNN dans la tranche horaire la plus compétitive. Je leur dois tout et tout ce groupe va me manquer.»

À VOIR AUSSI: