Le Drakkar complète le doublé face à l’Océanic

Le Drakkar de Baie-Comeau a complété le balayage face à l’Océanic de Rimouski, samedi après-midi, quand il a inscrit une victoire in extremis de 3-2 sur la glace du centre Henry-Leonard.

• À lire aussi: Le Drakkar remporte la première manche

Victorieux 1-0 la veille lors du premier match de ce programme double, les Nord-Côtiers n’ont pas eu la tâche facile mais, inspirés par les prouesses du gardien Olivier Ciarlo, ils sont parvenus à se faufiler.

Après Olivier Adam vendredi, ce fut au tour du cerbère de 17 ans de voler la vedette contre les Rimouskois, qui l’ont bombardé de 42 rondelles et qui ont été menaçants jusqu’à la toute fin.

Auteur de sa deuxième victoire de la campagne, Ciarlo s’est montré alerte à plusieurs occasions pour permettre à son club d’inscrire cette cinquième conquête consécutive devant ses partisans.

« Encore une fois, notre gardien a été très bon. Avec une avance de 3-1, les joueurs se sont compliqué la vie et ont complètement changé leur façon de faire. Cela a été plus stressant à la fin, mais nous sommes contents de récolter les deux points », a commenté le pilote Jean-François Grégoire.

Les unités spéciales ont de nouveau favorisé les vainqueurs, qui ont marqué une fois en désavantage numérique (le 16e de la saison du capitaine Jacob Gaucher) et une autre à l’occasion d’un jeu de puissance.

« Même si le jeu à cinq contre cinq a été plus difficile, les gars ont bien travaillé en avantage et désavantage numérique. Ce sont des aspects qui peuvent la différence dans un match », a ajouté Grégoire qui a également eu de bons mots à l’endroit de son grand défenseur Émile Chouinard.

Quatre de suite

Victime de quatre revers consécutifs, dont les trois derniers par la marge d’un seul but, l’Océanic a été très coriace, mais en vain. Il a complètement dominé la troisième période (12 lancers contre 3) sans pouvoir capitaliser davantage.

« Les unités spéciales ont fait très mal lors de ce match. On a été très généreux, particulièrement sur leur premier but marqué en désavantage numérique. On ne peut pas se permettre d’accorder de telles occasions », a reconnu l’entraîneur-chef Serge Beausoleil.

Limitée à trois buts sur 78 lancers durant le week-end, l’attaque rimouskoise est en panne. « Je ne peux pas reprocher à mes joueurs de ne pas travailler, mais c’est plus difficile. On tire le diable par la queue présentement et ce sont de choses qui se produisent durant une longue saison. »

En bref

Le Letton Raivis Kristian Ansons a dirigé l’offensive des gagnants avec un but et deux mentions d’aide...Benjamin Corbeil a complété le pointage face au gardien Patrick Hamrla...Cam Thomson et Frédéric Brunet ont riposté pour l’Océanic qui joue à Chicoutimi dimanche...Le Drakkar se rendra à Sherbooke mardi prochain.

À VOIR AUSSI