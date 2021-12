Télévision: 25 personnages marquants qui ont habité le petit écran cet automne

La force des personnages nous garde accrochés aux séries qu’on aime. Cette saison, des mots ressortent de la performance de plusieurs : résilience, réhabilitation, reconstruction. Comme si le destin avait frappé tant dans la fiction que dans la réalité. Comme si tout n’était jamais ni noir ni blanc. Ces 25 personnes nous ont chaviré le cœur, nous tiennent en haleine ou nous ont procuré un moment de bonheur dans un automne chargé. Ils ne sont pas nécessairement les porteurs de ballons principaux, mais ils ont été vecteurs d’émotions et ont attiré notre attention.

LES DIVERTISSANTS

Martin Lamoureux (Normand Daneau) dans Les mecs

Photo courtoisie, Pierre Crepo

Cette saison, le gars plutôt bonasse va apprendre à mettre ses culottes. Le quatuor des Mecs est revenu en force. Ils sont tous un peu pathétiques, mais Martin a une petite longueur d’avance. Séparé de Sophie, il se retrouve à coucher sur le canapé de Christian. On ne compte plus les allers-retours qu’il va faire entre le sofa et la maison. Ni combien de séances il aura chez la psy. Ni combien d’assiettes il va recevoir sur la tête. S’il passe un mauvais quart d’heure, pour nous, c’est savoureux. Chose certaine, le gars mollo va s’affranchir.

Rollande Mathieu (Marie-Ginette Guay) dans Discussions avec mes parents

Photo courtoisie, Karine Dufour

Difficile de choisir entre Jean-Pierre et Rollande. Elle aurait pu se présenter d’ailleurs, comme son mari, comme conseillère municipale. Ils sont inséparables et leurs répliques sont savoureuses. Mais on peut dire que Rollande a connu une belle saison. Celle d’aujourd’hui comme celle des années 1980 (jouée par Marie-Ève Beaulieu). On a compris pourquoi elle aime tant Danielle Cuivre, son idole. Elle a fondé un nouveau club de lecture : Les copines coquines. Et on aime qu’elle mette toujours les messages importants sur le réfrigérateur. On aime aussi quand elle essaie d’être moderne en donnant ses opinions sur des petits détails futiles de la vie dans des capsules web. Rollande est une bonne vivante.

Roxanne (Anne Casabonne) dans Sans rendez-vous

Photo courtoisie, Karl jessy

Quel formidable personnage que cette prostituée haute en couleur, bien intentionnée, qui prend toutes les précautions nécessaires, dont celle de se faire tester régulièrement à la Clinique de santé sexuelle Lafontaine ! Elle a le cœur sur la main, est fine psychologue, en plus, elle aime suivre des cours de cuisine et s’est conçu un plan d’affaires qui n’est pas bête. Elle est rigolote et contourne tous les clichés.

Valérie (Karine Gonthier-Hyndman) dans Entre deux draps

Photo courtoisie, Noovo

Expressive, féministe, pro de la psychopop, elle se veut la voix de la sagesse, mais peut pousser une petite phrase affectueusement assassine. Facilement exaspérée, elle est toujours ouverte à la nouveauté, aux expériences, aux tendances. C’est la mère et la professionnelle qui tente de fuir la charge mentale, mais qui n’arrive pas à avoir deux secondes pour elle. Un aparté ou une petite puff et c’est le délire. Elle est à mi-chemin entre la liberté et la culpabilité – ce qui est savoureux. En plus, nous avons aussi découvert cette saison que Valérie et Marie-Ève sont sœurs.

LES VILAINS

Denis Corbin (Paul Doucet) dans District 31

Photo courtoisie, Eric Myre

Un vrai ripou, une racaille. Le policier magouille avec le motard Ryan Robin. Il s’est enrichi grâce au trafic de stupéfiants et de kratom. Pouliot était d’ailleurs sur ses talons, ce qui l’a tué. Denis est un fin renard, un manipulateur. Il joue ses cartes tant avec les enquêteurs du 31 qu’avec le crime organisé. Impassible, il arrivait à déjouer tout le monde, à semer le doute. Mais Da-Xia a réussi à mettre la main sur le contenu du cellulaire de Stéphane, l’incriminant. D’un côté, l’étau se resserre, mais de l’autre, il risque d’y avoir d’autres victimes.

Francine Bérubé (Muriel Dutil) dans 5e rang

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Qu’elle est divertissante cette Francine ! La pro de la magouille. Elle a connu une belle saison. D’abord parce qu’elle était en élection. Elle a mené une campagne de terrain tout en narguant Sam la commère, son adversaire. Depuis son retour à Valmont, elle est décidée à prendre sa place. Elle a retrouvé le fils illégitime de Guy, son fils. Une raison de plus pour semer la pagaille dans la famille de Marie-Luce. Dans les derniers épisodes, elle s’est fait rouler par son Alain. Celui qu’elle menait par le bout du nez est parti avec leurs économies. Francine est à l’argent. Mettra-t-elle un pied dans l’engrenage en faisant appel à Tina pour le retrouver ?

Marc Trempe (Marc Béland) dans 5e rang

Photo courtoisie, Bertrand Calmeau

Ce vendeur de souliers a longtemps tenté de nous berner. Il clamait son innocence. Il ne pouvait pas être un meurtrier. En sortant avec la plus naïve des sœurs Goulet, il continuait à guetter ses proies et pouvait passer pour un bon gars un peu mésadapté. Il justifiait son comportement en criant sa vulnérabilité à cause de la mort de sa sœur. Fred, l’enquêteur local, a toujours été un peu sur son dos. Pouvait-il avoir tué sa tante ? Mais en scrutant son passé et ses liens avec son ex-femme, on s’aperçoit que ce gars maladroit s’est avéré un empailleur au doigté agile en quête de sa prochaine victime pour assouvir ses pulsions et acheter du temps. Le voilà maintenant qui doit passer aux aveux.

Patrick L’Allier (Jean-Nicolas Verreault) dans Toute la vie

Photo courtoisie, Marlene Gelineau Payette

Le frère de Christophe, celui qui l’a agressé et le malmène, celui qui a violé sa sœur, qui est le chouchou de sa mère, qui joue au dur parce qu’il est policier, est difficile à aimer. Froid, méprisant, condescendant, il nie être la source des malheurs de sa famille. Il entretient une complicité malsaine avec sa mère, manigance, sème le trouble, démolit les autres. Alors qu’il est forcé de participer à une rencontre familiale, une vérité lui éclate en pleine face. Son père n’est pas celui qu’il croit et sa mère lui a menti toute sa vie. Alors qu’il croyait contrôler tout et tout le monde, c’est la chute. Patrick s’est mis à boire. Il n’a plus de repères. Quoi qu’on en pense, c’était triste à voir.

Aidrian Flanagan (Ron Lea) dans Nuit blanche

Photo courtoisie, Yan Turcotte

Contrôlant. C’est probablement le mot qui lui va le mieux. A priori, Aidrian n’a rien d’un vilain. Il est plutôt un mécène, puis un protecteur. Mais au fil de la saison, il s’est avéré cachottier. Il a multiplié les manigances, il fait dévier les secrets. Il commande des jobs pas toujours propres à son homme de main. On découvre rapidement qu’il est tombé sous le charme de Louise, alors qu’elle était une jeune monoparentale ; qu’il l’a prise sous son aile et qu’il l’a isolée tranquillement et subtilement de son amoureux felquiste en cavale. Il a été derrière le succès de son ascension et de son entreprise. Il mène tout le clan d’ailleurs. Après la mort de Louise, il fait tout pour garder le beau rôle et surtout le mystère sur leur passé.

LES RÉSILIENTS

Sylvain Lessard (Sylvain Marcel) dans Virage

Photo courtoisie, Noovo

Père tendre et aimant pour ses deux filles. Mari présent et complice. Sylvain a fait beaucoup de sacrifices pour sa petite cellule, particulièrement pour Frédérique, sa fille olympienne. Dès le premier épisode, on savait qu’une nouvelle allait bouleverser le clan. Mais il a attendu le bon moment pour parler de sa maladie. Pendant sa courte lutte, il s’est montré fort, puis résilient. Il a demandé l’aide médicale à mourir et s’est éteint tout doucement entouré des trois femmes de sa vie. Une scène excessivement touchante.

Raphaël Boudrias (Jean-Philippe Perras) dans L’heure bleue

Photo tirée de Facebook

Si tous les personnages de cette série ont évolué au fil des cinq saisons, on peut dire que Raphaël a fait un virage à 180 degrés. Instable, bum, il sortait de prison. Son père, bien qu’aimant, avait peu de contrôle sur lui. Il se perdait. Le retour de sa mère lui a donné l’espoir d’une reconstruction, d’une vie de famille, de la possibilité de bâtir quelque chose professionnellement. Mais sa mère l’a de nouveau abandonné. Elle était trop narcissique pour assurer son bonheur. Cette saison, Raphaël a accueilli sa demi-sœur, Clara, et le petit Charlot. Les frangins sont éclopés, mais au contact l’un de l’autre ils ont su trouver une certaine paix. Raphaël s’est repris en main et n’attend plus que son bonheur passe par les autres.

Audrey Beaudry (Florence Longpré) dans Audrey est revenue

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Il faut être résilient pour apprendre à faire le deuil de 15 années passées dans le coma et réapprendre tout de A à Z, la parole, les gestes, les souvenirs. Audrey est une battante, une fille qui a toujours eu du caractère et de l’empathie. Une femme qui se rebâtit peu à peu, qui se redécouvre, qui essaye de comprendre ce qui l’a mené là où elle est. Une belle âme qui conjugue avec des parents aimants et expressifs, qui surmonte ses peurs pour regarder devant.

Pascal Dubé (Jean-Simon Leduc) dans Alertes

Photo tirée de Facebook

Le fils de Stéphanie a touché le fond la saison dernière. Il a toujours été fragile et instable, mais l’annonce de la remise en liberté conditionnelle du meurtrier de son père l’a rendu complètement fou et obsessif. Cette saison, il a pris une tangente contestable et dangereuse en décidant de suivre le fameux Lanctôt. Au départ, il voulait sans doute se venger. Mais cette nouvelle proximité lui fait comprendre l’engrenage dans lequel il se trouve toujours. Le problème, c’est que Pascal semble s’y enfoncer lui aussi.

Maryse Malo (Karine Vanasse) dans Après

Photo courtoisie, Eric Myre

Il n’y a pas de mot pour décrire la situation dans laquelle la petite communauté de Lac Sabin a été plongée après un carnage à l’épicerie locale. Il fallait une force tranquille comme Maryse pour sauver le village de la noirceur et encourager ses habitants à se reconstruire malgré les pertes, les deuils, la peur. Maryse est une battante. Mère monoparentale d’une adolescente trisomique, sensible et curieuse, elle est la gérante de l’épicerie. Elle a porté secours aux employés et aux clients présents. Elle a tenté de sauver celle qu’elle considère comme sa deuxième mère. Maryse est rassembleuse, proactive, empathique. Elle ne juge pas. Elle a par contre tendance à s’oublier. Maryse, pour mairesse !

Christian Lamontagne (Vincent Leclerc) dans... Moi non plus !

Photo courtoisie, Eve Lavoie

Nous avons fait la connaissance de l’animateur de radio cet automne. Un homme suffisant, grande-gueule, le stéréotype des vedettes de radio parlée qui se la jouent. Mais devant des cotes décevantes, la directrice, qui est aussi sa mère, a cédé son créneau à la vedette montante et lui a imposé comme coanimatrice une politicienne qu’il se faisait un plaisir de démolir. Mais petit à petit, la chimie a opéré. Ils ont réussi à se supporter. Même à craquer un peu en gardant leurs distances. D’une certaine façon, il a été résilient. Il a fait un virage à 180 degrés.

Georges Thomas (Denis Bernard) dans Les moments parfaits

Photo courtoisie, TVA

Père et grand-père aimant et dévoué, Georges a fait un changement de vie en quittant sa femme. Il est toujours là pour encourager ses petits-enfants dans leurs projets. Il rattrape parfois le temps perdu. Sa jeune conjointe ne fait pas l’unanimité dans la famille, mais il fait tout pour que la différence d’âge ne se fasse pas sentir. Jusqu’au jour où son cœur va le rappeler à l’ordre. Et jusqu’au moment où sa jeune femme, dont le spectacle lui permet de voyager, va avoir envie de s’émanciper davantage. Mais Georges a aussi une fille qui a besoin de lui. Une petite qui a été adoptée et qui ne supporterait pas de ne pas avoir une stabilité à la maison. Georges va devoir faire certains sacrifices ce qu’il n’avait pas eu à faire souvent avant.

LES SENSIBLES

Mylène Clermont (Anne-Élisabeth Bossé) dans Plan B

Photo courtoisie, Danny Taillon

La policière a toujours voulu bien faire. Alors que sa vie bascule à la suite d’une rupture, puis d’une intervention qui se termine en féminicide, elle se met le pied dans le tordeur en contactant l’agence Plan B. Mais les solutions qu’elle croit bonnes entraînent d’autres problèmes. Elle ne voit plus clair dans le cercle vicieux dans lequel elle se trouve. Tout partait pourtant d’une bonne intention. On dit qu’il faut prévenir pour guérir. Parce qu’agir n’est pas toujours la bonne décision. Mais Mylène a aussi appris à accepter le passé, à moins se culpabiliser, à lire les autres avec un autre regard. Il y a là une belle leçon de vie.

Manu Rhéaume-Côté (Sam-Eloi Girard) dans L’Échappée

Photo tirée de Facebook

Il a débarqué la saison dernière au centre avec toute la rage qui l’habitait. Issu d’un milieu familial bancal, il a survécu à un accident d’auto qui a tué ses chums. Une erreur de jeunesse fatale, irréparable. Sa rage s’est transformée en violence, en arrogance. Mais petit à petit, il s’est laissé apprivoiser par Robin, son éducateur. Il n’en reste pas moins que Manu a été souvent déçu. Alors que sa mère cherche à reprendre contact avec lui, il se rend compte que le rapprochement est intéressé. Son père a besoin de lui pour survivre. Ou du moins d’une greffe. Manu a eu une lourde partition à jouer. Des émotions en montagnes russes qui témoignent de sa détresse et des (mauvais) moyens qu’il prend pour se protéger.

Bruno Gagné (Michel Charette) dans District 31

Photo tirée de Facebook

Bruno, c’est le chialeux farceur au grand cœur. Il a vécu des choses terribles, dont le décès de ses enfants. Professionnellement, il n’a pas été ménagé. Son partenaire l’a mené en bateau. Souvenez-vous de Yanick Dubeau. Il a fait face à une poursuite après avoir frappé une petite fille. La mère de l’enfant l’a harcelé. Salutations à Nancy Riopelle. À la maison, sa relation avec sa belle Martine bat de l’aile. Cette saison, il a perdu un de ses meilleurs chums quand Stéphane Pouliot a été assassiné. La scène où le commandant Chiasson en fait l’annonce est crève-cœur. Bruno a fondu en larmes de douleur. Depuis, c’est la chute libre. Il a sombré dans l’alcool, s’est gelé aux médicaments, a commis des erreurs quasi suicidaires. Il est actuellement dans un centre de désintoxication pour se reconstruire. On veut le revoir en forme.

Laura Filmon (Marie-Eve Beauregard) dans Toute la vie

Photo courtoisie, Ici télé

Toute la vie présente chaque saison des destins exceptionnels. L’autrice Danielle Trottier n’a pas peur de déranger, de franchir des barrières. Plusieurs des pensionnaires de l’école Marie-Labrecque se sont démarquées cette saison et nous ont fait chavirer. Laura est l’une d’elles. Elle a eu une partition solide à jouer. Adoptée par une mère inapte et un riche grand-père producteur qui l’a séduite, Laura comprend qu’elle vit dans une famille fuckée, mais c’est celle qu’elle a. Elle s’amourache de ce grand-père qui les aime jeunes. Elle est maladivement jalouse. On a vu Laura jouer la dure, on l’a vue aussi dans une crise mêlant trahison, impuissance, haine autant qu’amour. Bien que sa situation nous mette mal à l’aise et ne soit pas éthiquement correcte, on arrive à la comprendre et à l’aimer.

LES VICTIMES

Claude Bilodeau (Christian Bégin) dans Chaos

Photo courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Perdre un enfant, c’est une chose. Comprendre qu’il était malheureux, c’est douloureux aussi. Mais apprendre la mort de son enfant et, en plus, qu’il est responsable d’une tuerie, ça n’a pas de mots. Dans la série Chaos, deux explosions surviennent en plein concert d’INVO, le fils aîné de Claude. Le principal suspect : Charles, son plus jeune fils, celui qui travaillait avec lui au magasin avant de partir en tournée. Lorsque l’enquêteur Bisson lui en fait l’annonce, le désarroi se lit dans les yeux de Claude. Charles l’avait appelé, désespéré, quelques minutes avant le spectacle fatal. Il n’a pas su saisir son message. Il reproche à INVO de l’avoir entraîné vers sa perte. La scène est sensible, entre tristesse, colère et incompréhension. Le Charles qu’il connaît si bien n’est pas un tueur. La suite lui donnera raison.

Brigitte Guertin (Brigitte Poupart) dans Piégés

Photo courtoisie, Eric Myre

Difficile de parler de Brigitte comme de tous les prisonniers du chat sans révéler des éléments finement tissés de la série. Brigitte est la première à avoir été arrachée à son quotidien. Séquestrée pour être torturée. Sa dernière année a été pénible. Ça se lit sur ses traits fatigués et ses cheveux sales. Dans ses cris de douleur et d’impuissance aussi. Elle est une joueuse essentielle pour trouver les clés et mettre fin au suspense.

Simona Clark (Karelle Tremblay) dans Doute raisonnable

Capture d'écran

C’est l’histoire d’une pauvre fille de 19 ans. Une fille dont on a abusé. Une fille qui n’a pas grand-chose. Qui est en mode survie. Prise dans un cercle vicieux. Militante, elle veut faire payer les riches qui s’en sortent. Quand Simona s’est présentée au Groupe d’investigation des crimes à caractère sexuel, elle souhaitait être entendue. Elle a été violée et agressée sauvagement à la sortie du bar d’un hôtel de luxe où les hommes d’affaires aiment passer leurs soirées. Les rouages dans lesquels elle se trouve sont quasi imperméables. Endettée, monoparentale, il y a peu de gens recommandables dans son entourage à qui elle peut faire confiance. Malgré tout, elle se tient, s’affiche, se bat.

Joanie Prévost (Romane Denis) dans La faille 2

Photo courtoisie, Eric Myre

En remettant les pieds au Château Frontenac pendant un colloque d’ingénieurs, Joanie savait qu’elle allait raviver des plaies qui ne sont pas encore fermées. Elle a perdu ses jambes et son petit frère dans l’effondrement d’un viaduc. Revoir celui qui était responsable de sa construction n’a rien d’anodin. Sans compter la culpabilité de son père, absent lors de l’accident, qui lui pèse. Joanie a de belles scènes de douleur et de désarroi. Elle se gave de somnifères pour calmer son anxiété. Mais elle est bien décidée à obtenir des réponses sans toutefois prendre les moyens les plus prudents.

Sébastien Boissonneault (Benoît McGinnis) dans Une autre histoire

Photo courtoisie, ICI télé

Sébastien a eu une belle vie. Après le départ de sa mère, Manon, il a été adopté par les parents de son ami. Il est devenu dentiste et menait une vie prospère, mais le décès de son ex et la naissance d’un petit dont il a voulu la garde ont changé la donne. Sébastien est atteint du gène de l’Alzheimer de sa mère qu’il a retrouvée la saison dernière. Sa vie a basculé. Elle s’est transformée en histoire de violence. De violence conjugale. Bien que sa famille soit au fait et veille sur lui, son bourreau s’immisce dans son intimité. Lui cachant sa maladie, Sébastien n’a pas droit au faux pas ni au doute. La dernière scène de la saison est plus que troublante.

