Les Canadiennes récidivent à la poursuite par équipe

Les patineuses de vitesse longue piste canadiennes ont profité d’une chute des Japonaises pour décrocher la médaille d’or à la poursuite par équipe, samedi, à la Coupe du monde de Salt Lake City.

Valérie Maltais, Ivanie Blondin et Isabelle Weidemann étaient jumelées aux représentantes du Japon et tiraient de l’arrière jusqu’au dernier tour de piste, où tout s’est joué.

Une patineuse japonaise a chuté dans un virage, ce qui a laissé le champ libre aux Canadiennes.

Ces dernières n’ont pas laissé filer cette occasion et ont stoppé le chronomètre à 2 min 52,412 s pour signer un record canadien. Elles ont ainsi devancé de peu les Néerlandaises (+0,28 seconde) et les Russes (+3,8 secondes) pour mettre la main sur leur deuxième médaille d’or de la saison.

Valérie Maltais et ses coéquipières, vice-championnes du monde en titre, avaient également triomphé en début de campagne, en Pologne.

Les Japonaises, qui ont tenté une stratégie similaire à celle des Canadiennes en ce qui a trait la répartition des tours, ont quant à elle dû se contenter de la huitième et dernière place. C’est justement la patineuse qui effectuait la plus grande distance qui a chuté en fin de course.

De son côté, Antoine Gélinas-Beaulieu a terminé septième de la finale du départ groupé masculin avec un temps de 7 min 29,08 s. Le Québécois s’était classé cinquième de sa vague des demi-finales, un peu plus tôt.

C’est le Belge Bart Swings qui a été le plus rapide en complétant la distance en 7 min 25,42 s. Le Danois Viktor Hald Thorup et le Russe Ruslan Zakharov ont terminé deuxième et troisième.

Au premier départ groupé de la saison, en Pologne, Gélinas-Beaulieu n’avait pas été en mesure de se qualifier pour la finale.