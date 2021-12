Les Mustangs couronnés champions de la Coupe Vanier

Les Mustangs de Western ont été couronnés champions du football universitaire canadien, samedi au Stade TELUS-UL de Québec, en défaisant les Huskies de la Saskatchewan 27 à 21 dans le cadre de la Coupe Vanier 2021.

Il s'agit d'un huitième titre pour les Mustangs, ce qui égale le record du Rouge et Or de l'Université Laval.

En retard par 13 points dans la dernière minute de jeu, les bourreaux des Carabins de l’Université de Montréal ont bien tenté d’effectuer une remontée en inscrivant d’abord un majeur. Les Mustangs ont toutefois récupéré le botté court des Huskies avant d’écouler les dernières secondes du match.

Dans la victoire, le quart-arrière des Mustangs Evan Hillock a complété 18 de ses 29 relais pour 274 verges et deux passes de touché. Le receveur de passes Griffin Campbell a été sa cible favorite, lui qui a mis les mains sur six ballons, franchissant 104 verges au passage, en plus d’être celui qui a inscrit les deux majeurs par la voie des airs des siens.

Hillock a toutefois été aidé par son trio de porteurs de ballon, qui a franchi 198 verges sur 29 portées. Le Québécois Édouard Wanadi a d’ailleurs participé à cette récolte; il a amassé 72 verges sur quatre courses, dont une de 56 verges.

Dans le camp des Huskies, le pivot Mason Nyhus a réussi 28 de ses 40 remises pour 303 verges et une passe de touché. Celui qui avait mis fin aux espoirs des Carabins en inscrivant un touché dans les dernières secondes de la Coupe Uteck, le porteur de ballon Adam Machart, a pour sa part franchi 78 verges sur 16 sprints, en plus de capter huit ballons pour 82 autres verges.

Les Mustangs succèdent ainsi aux Dinos de Calgary, qui avaient défait les Carabins à ce stade en 2019. L’édition de 2020 avait été annulée en raison de la COVID-19.

