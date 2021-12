Les Panthers remportent un troisième match de suite

Les Panthers de la Floride ont mitraillé le filet de leurs adversaires à 51 reprises, mais ont tout de même dû attendre de se rendre en tirs de barrage pour l’emporter 4 à 3 contre les Blues de St. Louis, samedi après-midi.

Anton Lundell et Sam Reinhart ont marqué durant la séance de tirs au but pour finalement procurer de la satisfaction à leurs partisans puisque seul Logan Brown a pu faire de même du côté des visiteurs.

«C’est une équipe difficile à affronter, a décrit Reinhart, en conférence d’après-match. Ils ne donnaient pas beaucoup d’espace et ils ont une bonne structure. J’ai aimé notre détermination et le fait qu’on soit restés concentrés. Nous avons continué à lutter et nous avons été récompensés.»

Bombardement

Ville Husso était devant la cage des Blues étant donné que le gardien titulaire de l’équipe, Jordan Binnington, est aux prises avec la COVID-19. Il a certainement donné à sa formation une chance de gagner en repoussant 48 lancers de ses rivaux, un sommet en 23 matchs disputés au sein du circuit Bettman. Seuls Maxim Mamin – deux fois - et Reinhart ont réussi à tromper sa vigilance en temps réglementaire.

«C’est un peu décevant, a raconté Husso. On menait avec deux minutes à faire à la partie. Mais, on a eu un point contre une bonne équipe et on doit regarder le positif.»

«Il a été incroyable. Il a fait de bons arrêts et nous a donné une bonne chance d’obtenir les deux points», a pour sa part raconté le défenseur Colton Parayko, à propos de l’homme masqué.

Les joueurs de la formation du Missouri ont tiré seulement 25 fois en direction du filet défendu par Sergei Bobrovsky, mais se sont tout de même montrés opportunistes dans la défaite. Brown, Jake Walman et Brandon Saad ont touché la cible.

Outre leur gardien de but numéro 1, les Blues ont dû se passer des services de Justin Faulk et Tyler Bozak qui sont eux aussi affligés par le coronavirus.