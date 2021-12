Macron remercie le Qatar pour l’évacuation de près de 260 Afghans

Le président français Emmanuel Macron s’est félicité samedi de l’aide du Qatar pour organiser l’évacuation de 258 Afghans, «menacés en raison de leurs engagements» ou «de leurs liens avec la France», qui seront rapatriés vers l’Hexagone après être passés par Doha.

«Je remercie le Qatar pour le rôle qu’il joue depuis le début de la crise et qui a permis d’organiser plusieurs évacuations», a déclaré Emmanuel Macron, qui s’est entretenu vendredi soir avec l’émir cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani au second jour de sa tournée dans le Golfe.

Un appareil affrété par Paris a évacué 258 Afghanes et Afghans «particulièrement menacés en raison de leurs engagements, notamment des journalistes, ou de leurs liens avec la France, y compris des anciens personnels civils de recrutement local de nos armées (PCRL)», a annoncé vendredi le ministère français des Affaires étrangères. 11 Français et une soixantaine de Néerlandais et leur ayants droit ont également été évacués par ce même vol.

Selon Paris, «depuis le 10 septembre, 110 Français et leurs ayants droit ainsi que 396 Afghanes et Afghans à mettre en protection ont été évacués sur 10 vols distincts organisés par le Qatar», ajoute le ministère. «Nous allons continuer», a précisé Emmanuel Macron.

Le président français a par ailleurs indiqué qu’une réflexion était en cours pour que plusieurs pays européens ouvrent en commun un site de représentation à Kaboul après le départ des ambassadeurs à la suite de la chute de la capitale en août aux mains des Talibans.

Emmanuel Macron a également abordé avec l’émir Al-Thani les questions de la lutte contre le terrorisme et du financement du culte musulman en France, insistant sur «la nécessité de protéger la pratique religieuse de toute forme d’instrumentalisation», selon l’Élysée. «La coopération bilatérale s’est beaucoup améliorée», a précisé Emmanuel Macron.

Il a également discuté des préparatifs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et de la question du droit du travail dans ce pays, appelant à «poursuivre le dialogue sur ce sujet, qui a déjà permis des réformes importantes», selon l’Elysée.

Des rapports d’ONG accusent le Qatar d’exploiter les travailleurs étrangers, notamment dans la construction des stades. Le pays rejette vigoureusement ces critiques, soulignant avoir réformé son droit du travail et instauré un salaire minimum.

Emmanuel Macron était attendu à la mi-journée à Jeddah, la grande cité portuaire d’Arabie Saoudite, pour une rencontre délicate avec le prince héritier Mohammed ben Salmane (MBS), dont l’image internationale a été fortement ternie par l’assassinat en 2018 du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.