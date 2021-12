MAMMOUTH 2021, une soirée au service des jeunes

La valse des revues télévisées de l’année sera lancée dès vendredi, à Télé-Québec. Fidèle à son habitude depuis cinq ans, l’équipe de l’inspirante soirée « MAMMOUTH » – parsemée de danse, de musique et d’humour – donnera la parole aux adolescents de la province.

• À lire aussi: Calendrier télé de l’avent: 24 émissions spéciales à visionner en attendant les Fêtes

« Encore cette année, ça se confirme : une des raisons pourquoi on fait MAMMOUTH, c’est parce qu’on trouve ça hyper important que les jeunes se voient dans notre télé et qu’ils aient cette voix », confie Jocelyn Lebeau, l’un des producteurs au contenu de l’émission.

« De notre côté, les adultes, il n’y a rien qui nous donne plus espoir en l’avenir que d’écouter ces jeunes. Ils ont un aplomb, une approche, une authenticité d’être eux-mêmes, une ouverture d’esprit hyper motivante. »

Des sujets chauds

Au cours de la dernière année, des sujets forts ont marqué les adolescents de 13 à 17 ans que cible la production. Plus de 1000 jeunes Québécois ont d’ailleurs été entendus afin de dresser un portrait de leurs préoccupations.

La santé mentale a évidemment une grande place. « C’est l’année la plus évidente où les jeunes la nomment et où elle est la plus répandue : ils osent dire qu’ils ont vécu de l’anxiété, qu’ils ont eu besoin d’aide, qu’ils ont trouvé ça difficile, qu’ils n’ont pas hésité à en parler... », dit Jocelyn Lebeau.

Impossible également de passer sous silence l’identité de genre, la diversité corporelle, la réalité autochtone ou encore la question de l’environnement, qui est « excessivement importante pour eux ».

Pour le producteur au contenu, il ne fait aucun doute que les jeunes sont aussi bien conscients de l’importance de la tâche écologique qui les attend. « Ils sont très, très motivés à faire de grandes choses pour aider la planète. »

Une pluie de vedettes

Outre les animateurs Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse, les différents nommés ainsi que les gagnants – qui auront une tribune de quelques minutes –, diverses personnalités bien connues auront leur mot à dire lors de cette soirée.

De jeunes artistes comme Zeneb Blanchet et Jade Charbonneau feront des apparitions, alors que Cœur de Pirate et Charlotte Cardin devraient prendre part à l’événement, « mais peut-être pas de la manière dont vous pensez qu’elles vont être là », laisse savoir Jocelyn Lebeau.

Afin de souligner la popularité de la chanteuse américaine Billie Eilish, un numéro en français porté par Éléonore Lagacé, Claudia Bouvette et Naomi, Maëva a également été créé.

La soirée MAMMOUTH sera diffusée par Télé-Québec le 10 décembre, à compter de 20 heures. Dès 19 h 30, Pier-Luc Funk et Sarah-Jeanne Labrosse attendront les internautes sur la page Instagram du gala.