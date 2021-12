Retour en force de Marie-Michèle Gagnon

LAKE LOUISE | Malgré les nuages et une légère neige, le soleil brillait de tous ses feux dans les yeux de Marie-Michèle Gagnon quand elle s’est pointée dans la zone mixte pour les entrevues d’après-course.

• À lire aussi: Déception pour Marie-Michèle Gagnon

Déçue de sa performance de la veille, Gagnon a rebondi de belle façon pour signer son deuxième meilleur résultat en carrière en descente.

La fierté de Lac-Etchemin a terminé au 9e rang de la Coupe du monde de Lake Louise dominée pour une deuxième journée consécutive par l’Italienne Sofia Goggia, qui a devancé sa plus proche poursuivante par 0 s 84. La Québécoise a signé un chrono de 1 min 50 s 02 comparativement à 1 min 48 s 42 pour la médaillée d’or.

En Italie le 27 février 2021 en conclusion de la saison, Gagnon avait aussi terminé au 9e rang. La veille, elle avait obtenu le meilleur résultat de sa carrière avec une 7e place.

Résultat solide

Sixième après sa descente alors qu’elle partait avec le dossard numéro 18, Marie-Michèle a glissé de trois rangs, mais rien pour gâcher son plaisir.

« Je suis contente parce que j’ai offert une bonne performance et que j’ai respecté la ligne de course que je voulais faire, a-t-elle expliqué. C’est un résultat solide. Je sais que je peux faire encore mieux, mais j’ai évité une grosse erreur comme vendredi et je dois retenir le côté positif. »

Gagnon estime que sa prestation lui permettra de gagner en confiance. « Je me dis à chaque course que je dois attaquer à fond, mais tu dois le sentir pour être vraiment prête à tout, a-t-elle souligné. Aujourd’hui [samedi], il me manquait 5 à 10 pour cent d’intensité pour réussir une course me permettant d’être sur le podium. C’est la prochaine étape et ça va bien aller pour le reste de la saison. »

Même si elle compte parmi les skieuses les plus expérimentées du cirque blanc à 32 ans, Gagnon a adopté les épreuves de vitesse seulement depuis 2019.

« J’ai moins d’expérience que plusieurs filles en descente et je dois y aller une étape à la fois, a-t-elle raconté. Je ne suis pas constante en descente et je dois construire. Je m’attendais à percer le Top 10 parce que j’ai rivalisé avec les meilleures pendant tout l’automne à l’entraînement et je les ai battues à quelques reprises. Je sais que je peux être encore meilleure. »

Devant ses parents

Gagnon était contente d’avoir pu offrir un bon résultat à ses parents et à son frère présents dans l’aire d’arrivée.

« Je n’ai jamais vraiment bien fait devant mes parents, a-t-elle indiqué. Je suis contente de partager ma performance avec eux. Mes résultats n’avaient rien à voir avec leur présence, mais simplement le fruit du hasard. C’est spécial de bien faire à Lake Louise. »

Si Marie-Michèle se réjouissait de sa performance, ses parents étaient également très heureux. Êtes-vous contente Mme Giguère (Marie-Luce) lui a demandé le représentant du Journal ? « Je suis folle raide », a-t-elle répondu avec son plus beau sourire.

« Je suis content de voir le sourire sur le visage de ma fille, de renchérir le paternel Daniel Gagnon. Elle n’était pas trop jasante après sa course de vendredi. »

Avant le week-end, la meilleure performance en descente de Gagnon à Lake Louise était une 26e position. Elle a pris le 16e rang, vendredi, un résultat qui l’avait grandement déçue. En 2013, Gagnon avait toutefois obtenu son meilleur résultat en carrière en Alberta avec une 10e position en super-G.