Rihanna, héroïne de la Barbade indépendante

Déjà chanteuse, designer, femme d’affaires et actrice, Rihanna peut désormais ajouter un titre à son curriculum vitae : héroïne nationale de la Barbade. Elle a reçu cet honneur plus tôt cette semaine lors d’une cérémonie où l’île s’est officiellement proclamée république.

« J’ai voyagé partout dans le monde où j’ai reçu de nombreux prix et distinctions ; mais rien n’est comparable à cette reconnaissance de ma terre natale », a annoncé Rihanna lors de la cérémonie.

Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade a célébré sa transition vers un régime républicain après quelque quatre siècles de sujétion au souverain britannique.

La cérémonie s’est déroulée en présence du prince Charles qui a reconnu « l’effroyable atrocité de l’esclavage » dont a souffert l’île durant la colonisation britannique.

L’événement n’était pas ouvert au public, mais le couvre-feu lié à la pandémie a été suspendu pour que les habitants puissent profiter des festivités.

Fierté

L’interprète de Diamonds devient ainsi la première artiste à recevoir ce titre honorifique. Son nom s’ajoute à une liste jusqu’ici composée d’activistes, sportifs et politiciens ayant eu, à l’instar de la chanteuse, un impact positif sur le rayonnement de la Barbade autant à l’échelle locale qu’internationale.

« Les Barbadiens sont des gens fiers. Nous sommes probablement le peuple le plus fier que je connaisse. Peu importe où je vais dans le monde, je traîne cette fierté avec moi. Je suis fière d’être bajane. Et je le serai jusqu’au jour de ma mort », a souligné Rihanna, recevant cette médaille des mains de la nouvelle présidente Sandra Mason.

Cette dernière a d’ailleurs insisté sur la manière dont la chanteuse utilise sa tribune depuis les tout débuts de sa jeune carrière. Rihanna est apparue sur les palmarès pour la toute première fois en 2005 grâce à la chanson Pon de Replay. Elle a ensuite bâti son empire grâce aux titres Umbrella, S&M, Don’t Stop the Music et autres Shut Up and Drive.

Équité et diversité

« En peu de temps, elle a captivé le monde avec ses performances uniques et ses hits [...] tout en utilisant ses ressources et son influence afin de promouvoir l’équité, la tolérance, la diversité, le respect et la responsabilité », a souligné Sandra Mason.

Une grande portion de la fortune de Rihanna, estimée à 1,7 milliard de dollars selon le magazine Forbes, provient de sa marque de maquillage, Fenty Beauty, créée en partenariat avec le géant français du luxe LVMH.

Et en dépit du fait qu’elle n’a pas sorti d’album depuis 2016, la chanteuse garde une immense influence en ligne, avec plus de 100 millions d’abonnés sur Instagram et sur Twitter.

