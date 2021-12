Stephen Gogolev: un patineur artistique de 16 ans à surveiller

À seulement 16 ans, Stephen Gogolev a déjà commencé à faire sa marque au niveau senior avec une victoire chez les hommes, vendredi, au Défi Patinage Canada 2022 présenté à Regina, en Saskatchewan.

« Je me sentais assez confiant, a dit le Torontois, par voie de communiqué, à la suite de cette compétition nationale. J'ai eu plus de temps pour travailler sur des aspects du programme. Je pourrais ajouter un élément ou deux aux championnats nationaux, si je suis confortable. »

Gogolev a ainsi remporté le programme court et le programme libre de vendredi avec 235,47 points. Le Britanno-Colombien Aleksa Rakic, qui a célébré ses 17 ans en septembre, a suivi avec 205,06. Corey Circelli, 19 ans, de Toronto est passé de la neuvième place après le programme court à la troisième avec 201,33.

«Je pense que ce soir a été un grand pas pour Stephen, a déclaré l'entraîneur de Gogolev, Lee Barkell. C’était la première fois qu’il concourait de nouveau devant des juges canadiens et c’est un excellent tremplin pour les championnats nationaux en janvier.»

Des Québécois à l’honneur

En couple, le Québécois Maxime Deschamps et sa partenaire Deanna Stellato-Dudek ont remporté la médaille d'or avec 176,83 points suivis de Lori-Ann Matte et Thierry Ferland, avec 162,97. Les Ontariens Patricia Andrew et Steven Adcock ont pris le troisième rang avec 156,18.

Rappelons que le Défi Patinage Canada est un événement de qualification pour les patineurs novices, juniors et seniors, en vue des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire 2022, qui auront lieu à Ottawa du 6 au 13 janvier 2022.