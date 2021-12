Télé nostalgie avec Marie-Chantal Perron: Fanfreluche, grand-mère de Mlle C!

Avant de devenir la comédienne qu’on connaît, Marie-Chantal Perron ne s’est pas fait prier pour plonger dans des univers où l’imaginaire et l’humour ont judicieusement cohabité. À l’instar de plusieurs autres membres de sa génération, l’artiste a succombé au charme de Fanfreluche ainsi qu’à la folie de Sol et Gobelet.

Marie-Chantal, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

Fanfreluche, pour ses univers de contes et légendes, anciens et modernes, avec ses sorcières aux gros nez croches boutonneux et ses princesses avec des mitaines aux mains ! Sol et Gobelet, pour ses dialogues mettant en lumière les absurdités de la vie quotidienne de deux clowns. Avec des décors sans murs ni plafond, tout était à imaginer et on y croyait sans hésiter ! La Fricassée et Pop Citrouille grâce à l’immersion dans des émissions à sketches tous plus hilarants les uns que les autres où l’impolitesse de l’humour donnait une jambette aux bonnes manières !

Quels sont vos plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance ?

Malgré le soleil, les joies de la piscine ou la construction d’une nouvelle cabane entre amis, on arrêtait tout pour regarder La Fricassée, avec les chevaliers des quatre coins de la table ronde ! Ça en fumait du bon dans ce temps-là aussi !

Regardiez-vous beaucoup la télé lorsque vous étiez toute jeune ?

Dans notre famille, on pouvait toujours regarder des émissions considérées de qualité par nos parents. On avait alors carte blanche pour toutes les émissions jeunesse de Radio-Canada. En bonus, il m’était permis de regarder avec mes parents Les beaux dimanches et surtout le télé-théâtre du dimanche soir et Le monde de Marcel Dubé.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Fanfreluche. C’est la grand-mère de Mlle C [qu’elle a été pour deux films, NDLR] ! Je vous assure ! Sans le savoir, j’ai reçu un stage toute ma jeunesse ! Avec Fanfreluche, j’ai appris à croire que tout est possible.

Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui vous reste en tête ?

« Sol et Gobelet sont de drôles de pistolets... » Mais en y repensant, des bribes des génériques d’à peu près toutes les émissions jeunesse sont quelque part dans mon cœur et dans mon cerveau !

Y a-t-il un personnage que vous auriez aimé jouer pour les enfants ?

Paillasson, avec ses patates en chocolat ! Un jour, alors que j’étais dans une coulisse de théâtre, avant d’entrer sur scène et morte de trac, je me suis retournée vers mon camarade de jeu Jean-Louis Millette en lui demandant le plus sérieusement du monde : « Jean-Louis, ça existe-tu pour vrai des patates en chocolat ? » Et lui de me répondre le plus sérieusement du monde : « Oui Minou (c’est mon surnom), ça existe ! Va jouer “astheure” ! »

Quel univers voudriez-vous faire découvrir aux enfants ?

Toutes les émissions jeunesse de mon enfance jouant à Radio-Canada ! C’était ludique, imaginatif, absurde, drôle, théâtral...

♦ Marie-Chantal Perron effectue son retour dans un projet jeunesse à l’écran grâce à Famille magique. Dans la comédie offerte sur Tou.tv Extra, elle dérègle tout appareil technologique par un simple éternuement.

