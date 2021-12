Un aîné médaillé

Photo courtoisie

Roger Barrette (photo), âgé de 75 ans, vient de recevoir la médaille des aînés décernée par le lieutenant-gouverneur du Québec, M. J. Michel Doyon, pour ses réalisations et son bénévolat remarquables. Commissaire du travail (juge administratif) à la retraite, Roger Barrette s’est énormément investi dans l’animation et la gouvernance de nombreux organismes en histoire et en coopération. Il a été président national de l’Association Québec-France, président de la Société historique de Québec, président des Barrette d’Amérique et vice-président de la Caisse Desjardins de l’Administration et des Services publics. Il est actuellement secrétaire général de la Commission de la mémoire franco-québécoise. Parmi les ouvrages qu’il a publiés, il faut souligner le livre paru en 2019, De Gaulle : les 75 déclarations qui ont marqué le Québec. Cette publication a été saluée par la critique. Bravo M. Barrette !

Nomination

Photo courtoisie

Les Éditions Hôtelia Inc., qui représente les plates-formes de recrutement Hotelleriejobs.com, Restojobs.ca et Dispoapp.ca, m’annonce la nomination de Marjolaine de Sa (photo) à titre de vice-présidente, cheffe d’entreprise de l’organisation. Mme de SA était jusqu’à récemment directrice générale de l’Association hôtelière de la région de Québec (AHRQ). Fidèle à son professionnalisme, Mme de Sa s’assurera d’une transition réussie et sans faille pour son successeur au sein de l’AHRQ et prendra les rênes de son nouveau poste à la mi-janvier 2022. Cette nouvelle nomination va en ligne directe avec le développement et le recrutement de la main-d’œuvre dans le monde de l’hôtellerie et de la restauration.

Le Blaxton à l’aéroport

Photo courtoisie

La chaîne de restaurants Blaxton Pub&Grill ouvrira à l’été 2022 son prochain restaurant dans le terminal de l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. Le groupe d’actionnaires et associés (photo) promet un concept unique de restaurant-bar qui comptera plus de 160 places assises et sera en opération du matin au soir. Fort d’un investissement d’un million de dollars, le Blaxton Aéroport de Québec, premier véritable restaurant-bar en près de 25 ans à desservir les voyageurs, sera le 4e restaurant de la chaîne, fondée en 2012 par Peter Sgobba et Antoine Rouleau, dans la région de Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel, les associés du Blaxton Aéroport : Steve Leroux, Norman McKinley, Patrick Savard, Bassem Oueslati, Charles Lacroix, André Savard, ainsi que Peter Sgobba et Antoine Rouleau de Blaxton Franchise Canada. Absent sur la photo, Charles Lacroix Sr et Gregory Irwin.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 4 décembre 2001. Mélanie Turgeon devient la 33e athlète de l’année de la région de Québec et Chaudière-Appalaches lors de la soirée Memoris, succédant à Caroline Brunet qui avait remporté le titre au cours des six dernières années d’affilée. Elle devance sur le podium la nageuse Audrey Lacroix et le cycliste Alexandre Cloutier.

Anniversaires

Photo courtoisie

Paul Daigle (photo), président du Groupe Daigle (concessions automobiles)...Gino Chamberland, propriétaire de Promo Dynamique et propriétaire de Nutrition Sport Fitness de la rue St-Jean Baptiste, 49 ans...Denis Lévesque, journaliste, et animateur de télévision à TVA et LCN, 63 ans...Tyra Banks, actrice et ex top-model, 48 ans...Marisa Tomei, actrice américaine, 57 ans...Rick Middelton, ex-ailier droit de la LNH (NY Rangers et Boston), 68 ans...Anna McGarrigle, chanteuse québécoise, 77 ans...Alex Delvecchio, 22 ans avec les Red Wings de Détroit (LNH), 90 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 4 décembre 2016 : Marcel Gotlib (photo), 82 ans, dessinateur français et géant de la BD moderne... 2017 : Mitch Fadden, 29 ans, 4e choix de Tampa Bay au repêchage de la LNH en 2007... 2013 : Robert Allman, 86 ans, chanteur opéra (baryton-basse) australien... 2010 : Jacques Lafleur, 78 ans, homme politique français... 2010 : David French, 71 ans dramaturge et acteur canadien... 2008 : Steve Bradley, 32 ans, lutteur (de son vrai nom Steven Bisson)... 2007 : Jake Gaudaur, 87 ans, ex-commissaire de la LCF (1968-1984)... 2005 : Gloria Lasso, 83 ans, chanteuse espagnole... 1995 : Little Beaver, né Lionel Giroux, 60 ans, lutteur professionnel de petite taille... 1993 : Frank Zappa, 52 ans, chanteur, compositeur et guitariste américain.