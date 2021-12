Un CH décimé pour affronter les Predators

Avec un club décimé, le Canadien de Montréal rend visite, ce samedi soir, aux Predators de Nashville au Bridgestone Arena.

Les deux équipes s'étaient affrontées il y a deux semaines, à l'avantage du CH, 6-3, au Centre Bell.

En plus des absents des derniers mois, le Tricolore devra se passer de plusieurs autres joueurs. En effet, Brendan Gallagher et Sami Niku suivent tous les deux le protocole relié à la COVID-19 alors que Jeff Petry et Josh Anderson sont tous les deux blessés.

Le Tricolore (6-17-2) a échappé ses deux dernières parties, à la maison face aux Canucks de Vancouver et à l'Avalanche du Colorado, et pointe au septième échelon du classement de la section Atlantique en raison d'une anémique récolte de 14 points en 25 parties en 2021-2022. Il reviendra au Centre Bell pour ses deux parties suivantes, mardi et jeudi, face au Lightning de Tampa Bay et aux Blackhawks de Chicago.

Avec 25 points en 23 matchs, les «Preds» sont pour leur part au sixième rang du classement de la section Centrale.

La partie de ce samedi soir est présenté sur les ondes de TVA Sports, dès 18h, avec l'avant-match.