Un chant d’amour aux baleines

Les baleines existent depuis 35 millions d’années. Les personnes qui ont la chance de voir brièvement ou même de côtoyer plus longuement les baleines en reviennent souvent avec des histoires fantastiques à raconter. D’ailleurs, plusieurs légendes extraordinaires circulent, sur ces mammifères marins. Depuis qu’elle est toute petite, l’autrice India Desjardins est fascinée par les baleines. Afin de leur rendre hommage, elle signe ce livre-documentaire tout aussi fascinant !

C’est une profonde passion qu’India voue aux baleines. À travers les pages de ce livre-document, on ressent toute l’admiration qu’elle éprouve pour les cétacés et ce petit pincement au cœur de réaliser que, lors de ses observations, elle en voit de moins en moins, au loin dans l’eau... Elle présente ainsi un album – superbement illustré avec délicatesse et des petites touches d’humour par Nathalie Dion – qui mêle les détails scientifiques aux anecdotes personnelles. Le résultat est franchement intéressant et émouvant.

L’univers enchanteur des baleines

Grâce à l’album Les baleines et nous, les jeunes lecteurs pourront en apprendre davantage sur les cétacés, cet ensemble de mammifères marins qui regroupe les baleines, les marsouins et les dauphins. Par exemple, on y retrouve les explications concernant les deux catégories de cétacés ; les baleines à fanons (incluant le rorqual à bosse et la baleine noire), puis les baleines à dents (comme l’épaulard et le béluga). Le lecteur est ensuite invité à effectuer un voyage dans le temps, pour remonter à la naissance même des baleines. Celles-ci existent bel et bien depuis 35 millions d’années, mais il est intéressant de savoir qu’elles sont de très grandes tailles depuis seulement 4, 5 millions d’années. Voici simplement un petit aperçu des informations que vous trouverez sur les baleines, dans cet album.

Le récit plus informatif est accompagné de légendes et d’histoires de peur mettant en vedette les baleines. Soulignons aussi l’importance que l’autrice accorde à la cause environnementale et à la façon dont il faut respecter les baleines, lorsqu’on en fait l’observation. Un ouvrage original et enchanteur qui mérite sa place dans la bibliothèque familiale !

À LIRE AUSSI

Le père Noël est allergique au ménage !

Photo courtoisie

À temps pour la venue du père Noël à la maison, qui viendra peut-être lui-même glisser ce cadeau sous le sapin, voilà un album festif et charmant qui vante les mérites de faire le ménage. Si une visite au royaume du père Noël est normalement magique, la visite de son bureau, elle, est plus que stupéfiante : un bordel total y règne. Le père Noël déteste ranger et nettoyer et le Chef Lutin n’en peut plus de devoir le ramener à l’ordre. Et si une idée de génie pouvait naître de tout ce désordre... Une histoire rigolote comme tout !

Le livre des arbres et plantes qui restent à découvrir

Photo courtoisie

Une promenade en pleine nature réserve toujours une foule de surprises... Eh bien, cet album a lui aussi des surprises à la tonne à offrir à ses lecteurs ! Avec une parcelle d’humour, mais surtout une imagination hyper fertile, l’auteur et illustrateur nous fait visiter un monde peuplé d’arbres et de plantes imaginaires. Par exemple, connaissez-vous le saule pleureur à chaussettes, cet arbre où se retrouvent les chaussettes égarées ? Et que dire de la plante à morve qui devrait vraiment apprendre à se moucher ? La lecture parfaite pour faire rire petits et grands avant le dodo !

Nathan au fond des océans

Photo courtoisie

Chaque soir, Nathan attend sa maman dans sa chambre, prêt à se mettre au lit et à faire un tour au pays des Rêves. Cette fois, le garçon et sa mère plongent dans le monde fabuleux des océans et des créatures marines effrayantes ! Nathan et sa maman voyagent habituellement seuls, au pays des Rêves, mais voilà que son père s’y retrouve aussi et qu’il est prisonnier d’un calmar géant vieux de 3000 ans. Pourront-ils le libérer ? Un autre beau récit rêveur qui s’inscrit dans la même lignée que Nathan au pays des pirates, le premier titre de cette série.

Tout commence par une graine

Photo courtoisie

Où commence le périple d’une toute petite graine, afin qu’elle en vienne à se déployer en un monde de merveilles ? Voilà ce qu’explore, en rimes et en images douces, cet album qui célèbre la faune et la flore. S’adressant aux tout-petits, on peut y voir la croissance d’un arbre à travers les saisons et les années. De cette petite pousse aux feuilles fragiles et douces, un jour, la graine se déploie pour devenir un véritable géant feuillu qui offre de la fraîcheur et un toit à de nombreuses créatures. Un album empreint d’une poésie qui fait chaud au cœur !