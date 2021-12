Un petit bijou pour collectionneur

Un an après un Game & Watch mettant en vedette son célèbre Mario, Nintendo rapplique avec une deuxième console miniature, cette fois-ci consacrée à l’univers de The Legend of Zelda.

Les premiers modèles de Game & Watch avaient fait fureur au cours des années 1980. Ces petites consoles portatives permettaient de tenir petits – et certains grands, avouons-le – occupés durant les trajets en voiture avant l’arrivée sur le marché du Game Boy.

La plus récente édition permet désormais de trimbaler au creux de sa poche les classiques The Legend of Zelda, Zelda II : The Adventure of Link et Link's Awakening.

C’est léger, c’est compact et ça se traîne en effet partout.

On en a d’ailleurs majoritairement fait l’essai au cours des dernières semaines lors de périodes d’attente – que ce soit au cinéma ou dans une salle de spectacles – moments où on se serait habituellement tourné vers notre téléphone intelligent pour tuer le temps. Et on s’est surpris à y passer beaucoup plus de temps que prévu tellement le résultat est convaincant.

Confortable

Les couleurs sont vives, nettes et éclatantes. Les commandes sont d’une grande réactivité. Et malgré sa petite taille – 11 cm de largeur par 7 cm de hauteur, environ –, sa prise en main demeure étonnamment confortable avec ses touches robustes et caoutchoutées.

Rappelons, naturellement, que la Game Watch : The Legend of Zelda est d’abord et avant tout un objet de collection. Elle ne rivalisera donc jamais avec la Nintendo Switch, par exemple, en matière de console portative. Mais elle risque fort bien de se glisser dans de nombreux bas de Noël cette année, où elles feront le bonheur des collectionneurs et nostalgiques.

La Game & Watch : The Legend of Zelda est présentement en vente.