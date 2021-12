Une femme allaite son chat en plein vol

Une femme qui prenait place à bord d’un avion de la compagnie Delta a été prise en train d’allaiter son chat, un sphynx, en plein vol.

Une agente de bord, qui l’aurait vu sortir un sein et commencer à nourrir l’animal lui aurait demandé à plusieurs reprises d’arrêter et de remettre l’animal dans sa cage, rapporte le New York Post.

Devant le refus de la femme, qui n’a pas été identifiée, un message aurait été envoyé via le système ACARS, un système qui permet d’échanger des informations entre l’avion et le sol sous forme de message numérique codé, à l’équipe de Delta d’Atlanta, où allait atterrir l’avion.

Le message indiquait que le passager du siège 13A «allaite un chat et refuse de remettre le chat dans sa cage à la demande de l’agent de bord», indique le New York Post.

Une photo du message a été publiée sur Twitter.

Someone just texted me this… what the actual hell? pic.twitter.com/B0ri97fh2D — Ryan Spellman (@JustJettingThru) November 23, 2021

Une agente de bord qui était dans l’avion au moment de l’incident aurait publié une vidéo sur TikTok pour raconter ce dont elle a été témoin, indique le site Newsweek.

«Cette femme avait une de ces chats sans poil enroulé dans une couverture pour qu’il ressemble à un bébé», raconte la TikTokeuse.

«Son chandail était levé et elle essayait de faire en sorte que son chat prenne son sein et elle refusait de remettre le chat dans la cage. Et le chat hurlait», poursuit-elle dans la vidéo.