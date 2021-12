5 constats: Rivas veut se battre à Cali

0scar Rivas est de retour au Québec après un séjour bien rempli en Colombie. Je l’ai rencontré la semaine dernière alors qu’il sortait d’un entraînement avec son préparateur physique Marc-André Wilson. Le champion WBC des super-lourds-légers était de bonne humeur et il est enthousiaste pour la suite des choses.

Il connaît déjà son prochain adversaire, le Russe Evgeny Romanov. Sa première défense pourrait avoir lieu quelque part au mois de février. C’est le moment visé par toutes les parties, mais il y a plus.

« On est en train de regarder pour que ma première défense soit présentée à Cali, en Colombie, a fait savoir Rivas. La demande a été faite au promoteur de Romanov [German Titov]. Le gouvernement colombien est impliqué dans le dossier. »

« La Colombie n’a jamais eu de champion dans les catégories plus lourdes. Ça donnerait l’occasion au peuple de voir son champion. »

Pour le moment, deux stades auraient déjà été sélectionnés : un de 15 000 places et un autre de 45 000 places. Le promoteur Yvon Michel est en contact avec le ministre du Sport colombien.

L’objectif serait de présenter un événement avec des combats, mais aussi avec des prestations musicales avec des artistes colombiens. Ça ressemblerait un peu à ce que le promoteur Triller offre aux amateurs : du sport et du divertissement.

Par contre, la partie n’est pas encore gagnée. Il ne faut pas sous-estimer le promoteur German Titov. Ce dernier est riche à craquer et il a les ressources financières nécessaires pour organiser le duel en Russie. Ça pourrait signifier une bourse très alléchante pour Rivas.

Éviter le piège

L’ami et compatriote de Rivas, Eleider Alvarez, est devenu champion du monde dans les dernières années. Toutefois, son règne fut de courte durée. Il a également eu des ennuis dans sa vie personnelle.

Depuis sa défaite contre Joe Smith jr., sa carrière est dans une impasse. Rivas est bien au courant des pièges et des embûches qui pourraient se pointer sur sa route.

« Dans ma vision, le travail ne fait que commencer, mentionne Rivas. C’est pour cette raison que j’ai pris moins de semaines de vacances qu’à l’habitude. J’ai eu besoin d’un long chemin pour devenir champion. Je veux garder mon titre le plus longtemps possible et je veux que l’argent rentre le plus possible. »

Des larmes de joie

Rivas a été accueilli en héros à Buenaventura. Il a eu droit à une parade sous escorte policière dans les rues de sa ville. D’ailleurs, il a eu droit à de la protection durant tout son séjour.

« J’ai été très occupé. J’étais même rendu avec un agenda, tellement j’avais de rencontres. Disons que je n’ai pas beaucoup profité de mes vacances. »

« Quand tu es champion, tout le monde veut un morceau de toi. »

Son moment favori ?

« Je suis retourné à mon premier gymnase où j’ai fait mes premiers pas dans la boxe, a raconté le champion. Je suis allé à la rencontre de mon premier entraîneur et de ses élèves. Il a essuyé quelques larmes de joie. Il était heureux pour moi. »

« Ce fut le moment le plus touchant. D’ailleurs, j’aimerais être en mesure de l’aider pour rénover son gymnase qui en a grandement besoin. »

Pour lui, c’était important d’être reconnaissant envers ceux qui l’ont aidé durant son ascension vers les professionnels et le titre mondial. Avant d’aller en Colombie, Rivas était déjà motivé pour la suite de sa carrière. Ce voyage n’a fait que confirmer ses objectifs.

Gorton devra être meilleur qu’au golf

Photo Pierre-Paul Poulin

Jeff Gorton veut essayer d’apprendre le français. Intéressant. Il semble sensible à l’environnement dans lequel il va vivre pour les prochaines années. Et ça lui demande de dire quelques mots ou phrases en français pour se faire comprendre des partisans qui payent le gros prix pour assister à des matchs de son équipe au Centre Bell. C’est la base pour commencer une relation à long terme avec des amateurs, une ville et une province. On lui demande simplement d’être meilleur qu’au golf.

La LCF s’est couverte de ridicule

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

La LCF a trouvé une nouvelle manière de faire parler d’elle pour les mauvaises raisons. En l’espace de quelques heures, la bande à Randy Ambrosie a changé son protocole pour la COVID-19 pour cinq joueurs des Argonauts de Toronto. Même s’ils ont enfreint plusieurs règlements en assistant à un match des Raptors, ils ont pu jouer la finale de l’Est dimanche. Une situation injuste pour tous les joueurs qui suivent les mesures à la lettre depuis le premier jour de la saison. Le commissaire Ambrosie devra rendre des comptes. Encore.

Jones ne pourra changer sa personnalité

Photo Agence QMI, Joêl Lemay

Khari Jones est-il encore l’homme de la situation chez les Alouettes ? On peut se le demander. Un problème de discipline a miné sa formation durant toute la saison. Il est responsable de cet aspect. Jones, un entraîneur apprécié de ses joueurs, a mentionné qu’il allait durcir le ton l’an prochain. On a de la difficulté à penser qu’il peut aller contre sa personnalité. Ça pourrait faire des flammèches avec certains joueurs qui ont profité de la bonté de Jones en 2021.

Les Steelers fermeront un chapitre

Photo AFP

Selon ESPN, le quart-arrière Ben Roethlisberger en serait à sa dernière saison avec les Steelers de Pittsburgh. Si ça se concrétise, ce sera la fin d’un chapitre important de l’histoire de cette concession. Roethlisberger aura passé 18 campagnes dans l’uniforme noir et jaune. Il est un extra-terrestre dans l’époque actuelle. Au niveau statistique, il est au premier rang dans la riche histoire des Steelers pour les victoires, les touchés et les verges par la passe. Sa place au Temple de la renommée est déjà prête.