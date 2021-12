Antoine Vézina: un narrateur plus que parfait

Antoine Vézina a fait sienne l’émission «Un souper presque parfait», dont la narration a été assurée pendant plus de 10 ans – et plus de 1400 épisodes – par André Ducharme.

L’humoriste a plongé dans le projet en juillet dernier en souhaitant demeurer lui-même et apporter sa propre couleur à ce projet. Il enregistre six à huit minutes de gags et de commentaires pour chaque épisode.

«C’est très intime comme travail, en studio. Les échos que j’entends depuis le début de la diffusion, c’est que les gens me disent que ça marche bien», a dit Antoine en entrevue.

Il propose une formule pince-sans-rire et bienveillante, disant ne pas souhaiter verser dans l’humour caustique. «On souligne les travers, moi-même je suis capable de rire de ma personne, je suis souvent le premier sujet de mes blagues. On accompagne donc les participants, on réagit à ce qu’ils nous ont donné, on veut surtout les magnifier.»

Les enregistrements se sont déroulés rondement depuis l’été dernier. Cinq heures durant, il peut faire les voix de toute une semaine de diffusion. Il ne reste que cinq semaines sur les 26 à livrer au chapitre de la narration et sa première saison d’«Un souper presque parfait» sera bouclée.

«J’ai des auteurs qui travaillent avec moi, il y a eu des ajustements au départ, mais ça va bien et les gens de l’équipe m’acceptent comme je suis. Je ne retrouve pas ça, même dans ma propre maison», a-t-il blagué.

Semaine dédiée au temps des Fêtes

Pour la semaine du 6 au 10 décembre, «Un souper presque parfait» est en mode temps des Fêtes. Et comme dans toute bonne famille qui se respecte, les réjouissances peuvent aussi mener à de la discorde, à des tensions, ou du moins, les affinités ne sont pas toujours au rendez-vous.

«Les gens restent civilisés pour cette semaine spéciale, mais disons qu’ils se tolèrent, je peux juste le dire comme ça», a confié Antoine au sujet des prochains épisodes avant la pause des Fêtes mettant en vedette Johanne, Élise, Katiana, Raymond et Vicky.

Touche à tout, Antoine Vézina va être de la deuxième saison de la comédie «Contre-offre» en janvier sur Noovo. Il est aussi à la radio avec «Véronique et les fantastiques».

À voir aussi