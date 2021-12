[EN IMAGES] L'histoire du Jardin zoologique du Québec en huit installations

Le Jardin zoologique du Québec n'existe plus depuis plusieurs années. Mais son souvenir est encore présent dans nos mémoires. Voici comment son histoire a commencé...

1) La ferme expérimentale

Archives nationales à Québec (P884, D18). Auteur : Sylvio Brassard, architecte.

C’est en 1931 que voit le jour un comité ayant pour but de trouver le site le plus avantageux pour l’établissement d’une ferme expérimentale d’élevage d’animaux à fourrure. Cette initiative avait été lancée par le ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries, Hector Laferté, et son sous-ministre, Louis-Arthur Richard.

Au départ, la présence d’un jardin zoologique sur le site n’était pas prévue, mais ce dernier fut rapidement adopté dans le but d’intéresser la population à la faune locale.

Archives nationales à Québec (P625, S44, D11). Photographe non identifié.

Le 30 juillet de cette même année, le choix s’arrête sur un groupe de propriétés situé à Charlesbourg. Les négociations furent brèves et les travaux débutèrent au courant de l’été.

Le gouvernement Taschereau désirait rapidement créer des emplois en temps de crise économique et contrer l'effondrement du marché de la fourrure. Le Jardin zoologique ayant pour mission de faire connaître la faune locale, ce dernier accueillera à ses débuts uniquement des animaux de la faune canadienne afin de la promouvoir et de sensibiliser la population à cette dernière.

Le comité responsable de la mise en place du Jardin zoologique du Québec deviendra en 1932 la Société zoologique de Québec. Celle-ci aura pour mandat de conseiller le gouvernement sur les orientations qu’il devra prendre pour le Jardin zoologique, et ce, jusque dans les années 1990.

2) Le moulin

Archives nationales à Québec (P625, S44, D2). Photo : Raymond Cayouette.

L'une des structures les plus emblématiques du site est le moulin qui fut construit en 1932. Il ne s’agit pas d’un vrai moulin, mais plutôt d’une réplique d’un ancien moulin qui se trouvait dans la région de Trois-Rivières. Il fut construit en guise de tour d’observation, nécessaire à la surveillance de la ferme expérimentale.

Le comité responsable de la création du jardin expérimental avait décidé d’adopter un style architectural rappelant les habitations typiquement canadiennes. Cette idée fut amenée au comité par Louis-Arthur Richard à la suite d’une visite de zoos américains, considérés comme trop conventionnels.

Dans le but de créer un jardin zoologique qui se démarquera par son style, il décida d’orienter la construction des bâtiments du site vers un style rappelant les habitations canadiennes du XVIIe siècle. C’est donc dans cette optique que l’architecte Sylvio Brassard dessina les bâtiments du site, créant ainsi un vrai petit village canadien du XVIIe siècle, noyau autour duquel évoluera le Jardin zoologique.

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P5059). Photo : Paul Carpentier.

3) La grande volière d'été

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P36390). Photo : Raymond Cayouette.

En 1933, on termine la construction de la grande volière d’été. Elle a pour but d’exhiber les nombreuses espèces d’oiseaux qu’abrite le Jardin zoologique tout au long de l’été. Elle vient ainsi complémenter la volière d’hiver, aussi connue sous le nom de la Maison des oiseaux, qui abritait auparavant les oiseaux tout au long de l’année.

Archives nationales à Québec (P625, S44, D3). Photo : Raymond Cayouette.

La grande volière d’été est une structure d’acier mesurant 15 m de largeur par 10 m de hauteur et ayant une longueur de 30 m. Elle est inspirée de la volière du Bronx Park de New York.

Lors de la construction de la volière, on se soucie particulièrement du bien-être des différentes espèces qui y logeront. En effet, un bassin est installé au centre de la volière et un soin particulier est accordé à la préservation des arbres sur le chantier de construction.

Tous les oiseaux du jardin vivent dans la grande volière l’été, à l’exception des grands oiseaux de proie, jugés trop dangereux. Ces derniers sont placés dans des cages extérieures le long du mur de la volière d’hiver.

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P12074). Photo : Paul Carpentier.

En 1981, on ampute la grande volière du tiers de sa longueur afin d’y annexer un bâtiment pour loger les oiseaux durant l’hiver. La même année, puisqu’elle n’est plus utilisée, on décide de démolir la volière d’hiver.

4) Les enclos des ours

Archives nationales à Québec (P625, S44, D7). Photographe non identifié.

Les ours du Jardin zoologique font partie des animaux qui attiraient le plus de visiteurs dans les années 1930 et 1940. Un des événements les plus courus par les visiteurs à l’époque était l’heure des repas des ours polaires. Au moment de manger, les ours polaires effectuaient divers tours, dont des plongeons.

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P37872). Photo : Raymond Cayouette.

Cependant, malgré le côté joueur de ces animaux, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’animaux sauvages qui peuvent être imprévisibles. C’est d’ailleurs ce qui causa une tragédie en 1939, alors que le docteur Joseph Germain, un visiteur, a franchi la barrière de sécurité pour aller donner des pistaches aux ours polaires à travers les barreaux de leur cage.

Le résultat a été terrible: l’homme se fait arracher les deux bras et dévorer une cuisse devant ses enfants. On rapporte que l’homme succomba à ses blessures presque instantanément.

Archives nationales à Québec (TP12, S1, SS26, SSS1).

Malheureusement, en 1942, les ours polaires font une seconde victime. Il s’agit du gardien Jean-Paul Bédard, qui s’apprêtait à aller nourrir les bêtes. À la suite de cet incident, les ours polaires furent jugés trop dangereux et abattus. Trois oursons les remplaceront l’année suivante.

5) La rivière Duberger

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P61759). Photo : Gustave Bédard.

La rivière Duberger fait partie intégrante du Jardin zoologique, puisqu’elle le traverse en entier. Sa présence fut prise en considération par le comité de sélection du terrain du zoo pour les avantages qu’un cours d’eau pourrait avoir pour le futur Jardin zoologique.

La rivière est utilisée comme un réservoir naturel que l’on aménage pour les oiseaux aquatiques et différentes espèces de poissons. On y installe également divers éléments comme le jardin rocailleux, près du barrage.

En 1938, à la suite d’une forte pluie, une inondation frappe le Jardin zoologique. La pluie ayant fait monter le niveau de l’eau de la rivière, c’est presque l’entièreté du jardin rocailleux, alors en construction, qui est détruit ainsi que plusieurs autres installations du site.

Cet événement cause aussi la disparition de deux phoques, celle d’un grand nombre d’oiseaux aquatiques et d’un nombre incalculable de truites. Les dégâts de la tempête sont estimés à 25 000$.

L’administration décide alors de profiter de l’incident pour procéder à un grand réaménagement du site en y installant des jardins plus élaborés et de nouveaux enclos. On estime qu’environ 550 travailleurs ont travaillé sur ce chantier.

Archives nationales à Québec (P625, S44, D15). Photographe non identifié.

6) La maison des fauves

Archives nationales à Québec (P625, S44, D2). Photographe non identifié.

C’est le 27 juillet 1956 qu’est inaugurée la Maison des fauves à l’occasion des célébrations du 25e anniversaire de la Société zoologique de Québec.

L’histoire de cette réalisation remonte à 1946, alors que la Société zoologique de Québec projette de construire un aquarium sur le site du Jardin zoologique. Les travaux sont entamés cette année-là, mais ils ne se déroulent pas comme prévu et subissent de nombreuses interruptions, si bien qu’ils finiront par être remis à une date indéterminée.

Ce n’est qu’en 1954 que les travaux reprendront. Cependant, le gouvernement ayant décidé de construire l’Aquarium de Sainte-Foy, la Société zoologique de Québec changera de plan et décidera d’en faire la Maison des fauves.

Les deux premiers locataires de ces habitats furent deux lions de Nubie. Par la suite sont arrivés plusieurs autres félins comme des panthères, des léopards ou encore des tigres du Bengale.

La Maison des fauves abritera également six espèces de primates lors de sa première année d’ouverture. Cette réalisation correspond au désir de l’administration du site de se tourner de plus en plus vers des animaux exotiques et non uniquement vers la faune locale. D’ailleurs, le site avait déjà accueilli quelques années auparavant certaines espèces exotiques.

Archives nationales à Québec (P625, S44, D5). Photo : Raymond Cayouette.

7) Les portes d'entrée

Archives nationales à Québec (E6, S7, SS1, P37869). Photo : Raymond Cayouette.

Les portes d’entrée du Jardin zoologique ont vu passer de nombreux visiteurs, particulièrement au cours des années 1950 et 1960, considérées par plusieurs comme l’âge d’or du Jardin zoologique.

En 1953, on estime qu’environ 336 000 visiteurs entrèrent au Jardin, un record à l’époque. Cependant, durant les années 1970 et 1980, on assiste à une diminution de l’achalandage. En 1982, ce sont 82 000 visiteurs qui franchissent les tourniquets du Jardin.

Archives nationales à Québec (E10, S44, SS1, D75-285, PE3). Photo : René Baillargeon.

Cette situation peut être expliquée par plusieurs facteurs. En mars 1979, le vétérinaire du zoo, Robert Patenaude, produit un rapport intitulé «Bilan de la collection des mammifères». Ce rapport vient confirmer les dires de la Société zoologique de Québec: le Jardin zoologique se meurt.

La première raison évoquée dans ce rapport est la diminution du nombre d’espèces présentes sur le site. Cela serait dû à une inactivité de l’institution en matière d’acquisition d’animaux ainsi qu’à la faible reproduction des animaux en place. La seconde raison évoquée dans le rapport Patenaude serait la désuétude des enclos.

En 1981, à l’occasion des 50 ans du Jardin zoologique, la nouvelle administration annonce de grands changements. Mais malgré certaines évolutions, le Jardin ne réussit toujours pas à être concurrentiel face aux autres institutions zoologiques privées.

En 1994, la gestion du Jardin zoologique est confiée à une société sans but lucratif: la Société des parcs de sciences naturelles du Québec. Cette dernière a pour mandat l'administration du Jardin zoologique du Québec et du Parc Aquarium du Québec.

8) La serre indo-australienne

Archives nationales à Québec (P884, D17). Dessin : Société Eremco.

La serre indonésienne est le bâtiment central au moment de la réouverture du Jardin zoologique. En effet, en 2001, le zoo ferme ses portes pour deux ans afin de procéder à une modernisation majeure avant d’ouvrir de nouveau le 14 juin 2003.

Pour ce faire, la Société des parcs de sciences naturelles du Québec se voit offrir une subvention de 60 millions afin d’orchestrer le réaménagement du Jardin zoologique et du Parc Aquarium. C’est la société française Eremco qui est choisie pour réaliser la conception du projet de la serre exotique.

Ce bâtiment, conçu pour être ouvert tout au long de l’année, abrite animaux et végétaux provenant de l’Indonésie et de l’Australie. On y trouve un sentier permettant d’observer les différentes espèces. Le projet de la serre indo-australienne à lui seul a coûté environ 14 millions de dollars. Un grand réaménagement extérieur est aussi effectué afin de créer de grands jardins pour les visiteurs.

En 2005, malgré les efforts de restructuration réalisés, le gouvernement annonce la fermeture éventuelle du zoo prévue pour l’année suivante. Dès lors, plusieurs démarches furent entreprises par la population et la Ville de Québec afin que le Jardin zoologique reste ouvert. Malgré tout le 31 mars 2006, après 75 ans d’existence, le Jardin zoologique du Québec ferma définitivement ses portes.

Un texte de François Pleau, agent de bureau, Bibliothèque et Archives nationales du Québec

