Guy A. Lepage: «toutes les décisions sont à venir» au sujet de «Tout le monde en parle»

Guy A. Lepage anime la dernière émission de l’année de Tout le monde en parle, ce dimanche, et il présente ces jours-ci la quatrième saison de la série animée pour adultes Bébéatrice, dans laquelle sa fille de 11 ans, Béatrice, prête sa voix à un personnage pour la toute première fois.

L’animateur et producteur est satisfait jusqu’ici de la 18e saison de TLMEP et il ne s’inquiète pas des cotes d’écoute, le rendez-vous dominical d’ICI Télé ayant un peu souffert du succès de Chanteurs masqués et de Révolution à TVA dans la dernière ligne droite de l’automne.

Selon les plus récents chiffres confirmés de Numéris (semaine du 15 au 21 novembre), TLMEP a rejoint 864 000 téléspectateurs. La même semaine, Chanteurs masqués et Révolution ont respectivement attiré 1 837 000 et 1 420 000 amateurs.

Les données confirmées, qui incluent l'écoute en différé, montrent que 1 093 000 personnes étaient à l’écoute de TLMEP le 31 octobre, puis après le Gala de l’ADISQ l’émission est passée à 976 000 et à 864 000 téléspectateurs. Son meilleur achalandage a été comptabilisé le 10 octobre, avec 1 153 000 curieux.

Pour l’instant, «toutes les décisions sont à venir», a-t-il dit en entrevue avec l’Agence QMI relativement à une éventuelle 19e saison ainsi qu’au retour possible de la formule originale enregistrée. Le nouveau variant Omicron pourrait jouer les trouble-fête.

«Tant que ça me tenter [de continuer], que ça va tenter au public et au diffuseur, c’est un "no brainer", et ce n’est peut-être pas moi en premier qui vais trouver que ça devrait se terminer. Et je ne vais certainement pas m’acharner», a-t-il confié.

Au sujet de la fameuse guerre du dimanche soir, il mentionne que si «l’émission nous convient, le reste ne nous appartient pas tellement», des échantillonnages utilisés pour faire les sondages de cotes d’écoute pouvant «été bons ou moins d’une année à l’autre».

Pour ce qui est du direct, il le maintiendrait s’il avait à prendre une décision sur-le-champ. «Comme animateur, je trouve ça plus challengeant d’être en direct», a-t-il souligné, disant toutefois que son «bassin d’invités» est limité à des gens capables de répondre directement aux questions.

Même s’il pilote TLMEP depuis septembre 2004, Guy A. «adore» encore ce qu’il fait. Il entre au «monastère» pendant 24 semaines, travaillant alors sept jours sur sept, mais le reste de l’année il peut se consacrer à sa famille, à d’autres projets ou prendre des vacances.

Et de quatre pour Bébéatrice

La quatrième saison de Bébéatrice compte 18 épisodes de quelques minutes chacun. En plus de la jeune Élia St-Pierre qui joue Bébéatrice, Guy A. reprend son rôle de PapaGuy, tout comme Mélissa Désormeaux-Poulin (Mamamie), Guillaume Lambert (Théo), Muriel Dutil (grand-maman Suzanne) et Michel Barrette (grand-papa Normand).

Bébéatrice doit composer avec son jeune frère et elle entre à la maternelle, où elle va côtoyer sa rivale Coralie, jouée par la fille de Guy A., Béatrice, qui a inspiré tout cet univers.

Il a fallu créer de nouveaux personnages, dont l’enseignante Madame Manon (Catherine Trudeau), la brigadière Solange (Geneviève Schmidt), la pédiatre (Myriam LeBlanc) ainsi que Julie Perreault, qui joue son propre rôle comme photographe.

«C’est très spécial pour ma femme et moi, comme producteurs, de voir Élia St-Pierre jouer notre fille Béatrice, qui se chicane avec sa rivale, qui, elle, est jouée par notre vraie fille. Est-ce que c’est clair», a demandé Guy A. en riant.

Il ne sait pas si Béatrice, qui étudie en musique, va suivre ses traces, mais elle a déjà parlé de devenir comédienne.

Les neuf premiers épisodes de la saison 4 de Bébéatrice sont disponibles sur TOU.TV et les neuf autres s’y retrouveront dès le 22 décembre. ICI Télé va proposer un collage des nouvelles aventures pour en faire quatre demi-heures, qui vont être diffusées dès le 12 septembre, à 19 h 30.