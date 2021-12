La Zarra: «La musique m’a sauvée d'une vie monotone»

Il n’y a pas si longtemps, elle était coiffeuse et sa vie était « monotone ». Il y a deux semaines, la Québécoise Fatima-Zarah Hafdi, alias La Zarra, effectuait une entrée triomphale en décapotable et arpentait le tapis rouge des NRJ Music, à Cannes, où elle était en lice pour le prix de Révélation de l’année.

Pincez-la, quelqu’un ! « C’est un peu le rêve », reconnaît la chanteuse, en ligne depuis la France, qui propose ces jours-ci Traîtrise, son premier album.

On a déjà parlé de La Zarra, plus tôt cette année, et de son astucieux mélange de rap et de variété française, qu’elle enrobe de sa voix grave distinctive qui roule ses « r » comme une certaine Édith Piaf.

Jusqu’à tout récemment, elle était un secret bien gardé, ayant à peine quelques titres à écouter sur le web.

Ce n’est plus le cas. Son dansant extrait Tu t’en iras, lancé à la mi-2021 et écouté plus de quatre millions de fois sur Spotify (le clip compte 4,4 millions de visionnements sur YouTube), l’a sortie définitivement de l’ombre.

Surtout en France, où on craque pour celle qui aime se la jouer glamour, dans ses clips et en photos, avec ses robes d’un chic rétro et ses chapeaux à large rebord.

« J’ai beaucoup de coups de cœur pour l’époque des années 1940, 1950, 1960, 1970. J’essaye de m’habiller avec des tenues qui me plaisent et veulent dire beaucoup de choses sur moi. Je veux être élégante, mais je ne veux pas être dans la provocation. J’accepte mon corps et mes formes, j’accepte ce que je dégage. Ce serait mentir de dire que je n’ai pas confiance en moi aujourd’hui », dit-elle.

Tout part d’une trahison

Réalisé avec le producteur Benny Adam, son bras droit créatif et celui qui l’a découverte, en quelque sorte, Traîtrise porte une signature musicale forte. Ses chansons, sortes de traits d’union entre le passé et le présent, sont construites sur des rythmes urbains superposés à une plume soignée et un chant sensuel.

Le titre de l’album, qui s’est imposé rapidement dans le processus, est évocateur.

Par pudeur, La Zarra (qui ne divulgue pas son âge) n’entre pas dans les détails, mais une blessure, qui pourrait être une rupture amoureuse, a orienté sa trajectoire. « Tout est né d’un sentiment de trahison, de haine, que j’ai réussi à transposer de façon plus romancée et poétique », confie celle pour qui la musique a tout changé.

« J’ai changé de métier parce que je n’aimais pas ce que je faisais, je ne savais pas trop où j’allais et la musique est tombée comme ça, par hasard, par la grâce de Dieu, sur mon chemin. Ça m’a sauvée d’une vie monotone dans laquelle je n’avais rien à offrir ni à personne ni à la société. »

Les États-Unis dans la mire

Maintenant, le monde est à sa portée. La France, où elle passe le plus clair de son temps, l’accapare déjà. Une priorité ?

« Je n’aime pas le mot priorité, ça sonne comme si on délaissait un autre continent quand ce n’est pas le cas. Par contre, d’un point de vue logistique, ma direction artistique est en France, alors c’est logique et normal que je sois ici. Il y a une grande demande et je dois être là pour y répondre. »

La Zarra promet de venir au Québec, qui lui manque, pour des apparitions télé au début 2022 et souhaite chanter dans les festivals, l’été prochain.

Sinon, les autres pays de la francophonie européenne ont aussi levé la main tout comme les États-Unis, glisse-t-elle dans la conversation.

« Je ne peux pas en dire trop, mais des choses commencent à bouger là-bas. »

Assisterait-on à la naissance d’une grande star ?

♦ L’album Traîtrise, de La Zarra, en vente maintenant.