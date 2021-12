Saviez-vous que des milliers de bénévoles de tous les horizons aident à la prestation de nombreux services de première ligne, souvent offerts par les organismes communautaires? Saviez-vous que par leur inestimable contribution depuis mars 2020, ces femmes et ces hommes jouent un rôle essentiel dans le maintien du filet social dont nous sommes si fiers au Québec? Peut-être êtes-vous même parmi ceux et celles à qui les bénévoles apportent du réconfort, une aide alimentaire ou un moyen de transport. Oui, le bénévolat est partout!

Bien avant la pandémie, les bénévoles étaient présents pour les plus vulnérables de notre société. Aussi, plusieurs d’entre nous se comptent bien chanceux de n’avoir jamais eu recours à leurs services. Mais est-ce vraiment possible qu’une seule personne au Québec n’ait jamais bénéficié de leur action bénévole? Si tel est le cas, cette personne doit vraiment vivre sur une autre planète!

Dans toutes les sphères de notre vie

Oui, les bénévoles sont partout. Au conseil d’établissement de l’école de vos enfants. Derrière le festival de musique de votre municipalité. Comme entraîneurs et entraîneuses des sports que vous et vos enfants pratiquez. Ce sont les personnes qui s’assurent que les sentiers de motoneige ou de ski de fond de votre secteur soient praticables. Qui organisent des activités dans votre camping. Qui écrivent des chroniques pour le journal du quartier ou qui produisent des émissions de télévision à saveur locale.

Certains bénévoles font du mentorat auprès des jeunes ou d’entrepreneurs. D’autres sont le visage de votre bibliothèque municipale. Ce sont des artisans qui transmettent leur savoir et leur passion. Des personnes bienveillantes qui vous accueillent et vous aident dans les hôpitaux de la province; qui offrent gracieusement des services professionnels à des organismes sans but lucratif ; qui aident les nouvelles mamans à nourrir leur enfant ou qui offrent de l’écoute active. Que ce soit pour faire de la médiation entre citoyens, pour nettoyer les berges de la rivière d’à côté ou pour aider les nouveaux arrivants à s’intégrer, les bénévoles sont partout!

On a besoin de vous

Oui, il serait vraiment étonnant qu’une seule personne au Québec n’ait jamais côtoyé des bénévoles, car ils sont même là où on s’y attend le moins. Ils y étaient avant et pendant la pandémie, et ils le seront tout autant par la suite... N’attendez pas la prochaine crise pour les rejoindre! Il y a des possibilités de bénévolat pour tous les goûts, dans plusieurs secteurs et selon vos disponibilités. Que vous souhaitiez contribuer quelques heures par semaine ou plusieurs jours par mois, vous trouverez votre match parfait!

À vous qui êtes partout et que nous célébrons le 5 décembre, Journée internationale des bénévoles, c’est grâce à vous : merci de colorer nos vies !

