Les Flyers perdent un 8e match de suite

Les Flyers de Philadelphie ont subi une huitième défaite de suite, dimanche soir, par la marque de 7-1, contre le Lightning de Tampa Bay.

La dernière victoire des hommes d'Alain Vigneault remonte au 16 novembre contre les Flames de Calgary.

Les visiteurs ont inscrit les six premiers buts du match. Le gardien Carter Hart a été la principale victime des patineurs du Lightning, car il a cédé cinq fois sur 15 lancers, en seulement 28 min 34 s. Ryan McDonagh, Corey Perry, Taylor Raddysh, Boris Katchouk et Mathieu Joseph ont tous été en mesure de déjouer l’athlète de 23 ans. Hart a eu l'air particulièrement fou sur le but de Joseph.

En remplacement de Hart, Martin Jones a donné deux buts sur 12 tirs. Pat Maroon et Corey Perry, avec son deuxième filet du match, ont déjoué le second portier.

Perry, McDonagh, Victor Hedman et Ross Colton ont terminé leur soirée avec trois points chacun.

À l’autre bout de la patinoire, Brian Elliott a réussi 38 arrêts dans une cause gagnante. Il a vu son blanchissage être ruiné par Cam Atkinson alors qu’il restait moins de 13 minutes au match.

Les Blue Jackets mettent fin à leur glissade

À Columbus, les Blue Jackets ont mis fin à une vilaine séquence de quatre défaites en défaisant les Sharks de San Jose par la marque de 6 à 4.

Les favoris de la foule ont secoué les cordages trois fois en troisième période pour y arriver. Jack Roslovic, Adam Boqvist, avec son deuxième filet du match, et Alexandre Texier, dans un filet désert, ont réussi cette poussée au dernier tiers.

Les Blue Jackets sont aussi revenus de l’arrière deux fois au deuxième tiers. Sean Kuraly et Cole Sillinger ont chacun comblé un déficit d’un but.

Nick Bonino, Erik Karlsson, Brent Burns et Tomas Hertl ont assuré la réplique des Sharks.

Elvis Merzlikins a repoussé 30 des 34 rondelles dirigées vers lui dans la victoire, alors que Adin Hill a cédé cinq fois sur 29 tirs.