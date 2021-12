Nouveau stade des Rays : investir le moins d’argent public possible

Le maire sortant de St. Petersburg Rick Kriseman souhaite que le moins d’argent public possible soit utilisé pour la construction d’un nouveau stade aux Rays de Tampa Bay.

L’homme de 59 ans a d’ailleurs indiqué qu’il n’augmenterait pas les taxes des citoyens dans l’éventualité où un nouveau stade y est construit et que les Rays vont de l’avant avec leur plan de la garde partagée entre Montréal et la Floride.

Kriseman s’est assuré de respecter cette promesse, dimanche, en choisissant l’entreprise qui envisage d’utiliser le moins d’argent public dans son plan de revalorisation du site du Tropicana Field : Midtown Development. Sept projets avaient été soumis.

«Je crois que nous avons une vraie opportunité maintenant d’avoir un développeur qui pourra approcher les Rays et concrètement parler de chiffres», a indiqué Kriseman, selon des propos rapportés par ABC Action News.

Avec ou sans stade

Le projet de Midtown Development, qui s’étendra sur les 84 acres du site, prévoit la construction d’un nouvel hôtel, entre 6000 et 8000 domiciles, des espaces de travail, plusieurs parcs et des espaces verts, entre autres. Il en coûtera entre 2,7 et 3,8 milliards $.

La compagnie de construction a d’ailleurs prévu deux projets, un contenant un stade de baseball et l’autre sans l’amphithéâtre, tout dépendamment de la décision de l’organisation du baseball majeur quant à son futur en Floride, que ce soit à St. Petersburg ou dans un autre quartier floridien. Le bail des Rays au Tropicana Field se terminera en 2027.

«Le redéveloppement du site Tropicana offrira un endroit qui permettra aux citoyens de reconnecter avec leur quartier et de connecter leur héritage passé avec les efforts futurs pour se rallier à un mouvement de justice sociale, raciale et environnementale», peut-on lire dans le plan de Midtown Development.

Kriseman a ajouté que le projet d’envergure pourrait ne pas voir le jour avant au moins une autre année, en raison des nombreux détails qui devront être finalisés par le nouveau maire, Ken Welch, et le conseil municipal.

«Le maire Kriseman a travaillé de manière acharnée afin de développer un projet prometteur pour le site du Tropicana Field, a fait savoir Welch, par voie de communiqué. En tant que [nouveau] maire, je planifie mettre autant d’efforts afin d’évaluer ces plans, en plus d’y apporter mes propres idées, afin de reconnecter avec notre communauté.»

