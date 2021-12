La carrière de Peter Miller en 5 photos souvenirs

Après New York

En 2002, le comédien natif de Chibougamau, alors âgé de 34 ans, venait d’obtenir le rôle de Mike Ludano, capitaine du National de Québec, dans la série Lance et compte : nouvelle génération. Il revenait de New York où il avait fréquenté de prestigieuses écoles de jeu, après avoir étudié à l’université en Californie et joué professionnellement durant cinq dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Premier film québécois

Dans la comédie Mambo Italiano, sorti en 2003, Peter Miller campait le rôle de Nino, un jeune homosexuel amoureux de Luke, mais qui épousait Pina (Sophie Lorain), cédant à la pression de sa famille italienne. Ce gros succès du réalisateur Émile Gaudreault, sorti dans quelque 40 pays, mettait aussi en vedette Ginette Reno et Paul Sorvino, deux artistes que Peter admire énormément.

En noble

Dans la série télé Assasin’s Creed : Lineage, produite par Ubisoft, Peter Miller prête son image au duc de Milan. Grâce à son look très typé qu’il doit à sa mère, une Amérindienne francophone, on lui offre fréquemment des rôles d’Italiens ou d’Amérindiens, souvent des méchants. Son père, lui, un ingénieur anglophone, a permis au jeune Peter de beaucoup voyager. Les deux sont malheureusement partis trop tôt.

Gros débuts télé

À l’époque de la série Lance et compte : nouvelle génération, en 2003, quand tout a démarré à la télé pour Peter Miller. Reconnu désormais pour être le charmant capitaine du National de Québec, équipe de hockey fictive créée par Réjean Tremblay, il jouera à la même époque le rôle de Salvatore dans la série Le dernier chapitre de Luc Dionne qu’il retrouve aujourd’hui avec District 31.

Des bons gars et des salauds

Loin de « Tonio », le caïd des Sixers de District 31, Peter Miller jouait un... policier de la Sûreté du Québec dans la série Virginie, le sergent Stéphane Lesieur (photo), imaginé par l’auteure Fabienne Larouche à la fin des années 90. De tous ses rôles, le plus difficile de sa carrière demeure celui d’un violeur et tueur dans le film Elles étaient cinq sorti en 2004.

♦ On retrouve Peter Miller dans la populaire série de Luc Dionne, District 31, à Radio-Canada du lundi au jeudi à 19 h. Il interprète le rôle du sympathique motard criminalisé François « Tonio » Labelle, aux côtés notamment de Dan Bigras (Ryan Robin) et de Paul Doucet (Denis Corbin).

♦ Le comédien a tourné dans la série Lewis and Clark aux côtés de Casey Affleck, reconstituant la première expédition à traverser le continent américain entre 1804 et 1806. Un méga projet produit par Brad Pitt et Tom Hanks, mais qui a été stoppé au beau milieu du tournage.