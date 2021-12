Quand un meurtre n’attend pas l’autre

On a tout entendu cette semaine à Washington : un sénateur démocrate, opposé au programme de congés parentaux de son propre président ; un autre sénateur, républicain celui-là et ophtalmologue de profession, jurant que les masques ne sont d’aucune utilité contre le coronavirus ; puis, une entente – quasiment à contrecœur – pour financer le gouvernement jusqu’à la mi-février. Hélas, quel sujet est passé inaperçu ? La violence armée qui continue de ravager le pays.

La tuerie de l’école secondaire Oxford, en banlieue de Detroit, a retenu l’attention, et à juste titre. Le suspect, un ado de 15 ans, avait acheté son revolver avec son père la semaine précédente. Il s’était entraîné pendant le week-end avec sa mère qui, d’ailleurs, après qu’un enseignant eut signalé que son fils faisait des recherches sur internet pour l’achat de munitions, l’avait simplement averti par message texte « d’apprendre à ne pas se faire prendre ».

La bêtise de ces parents et la folie de leur fils ont fait quatre morts chez les étudiants, en plus de sept blessés. Sauf que pour un tel « coup d’éclat », des centaines de fusillades anonymes se sont produites un peu partout aux États-Unis cette semaine, au point de faire de 2021 l’année la plus violente en près de trois décennies.

À CHAQUE JOUR SA PEINE

Prenez, par exemple, ces coups de feu qui ont retenti il y a une semaine à Baltimore, faisant, d’une rafale, sept blessés, dont un jeune de 16 ans. D’ailleurs, la plus grande ville du Maryland enregistrera 300 meurtres pour une septième année de suite.

Ou encore, dimanche toujours, ces trois différentes décharges d’armes à feu à Aurora, au Colorado, provoquant des blessures chez cinq jeunes, âgés de 16 à 20 ans. La veille, pourtant, une réunion de citoyens s’était conclue avec l’engagement de tout faire pour contrer ce type de violence.

Puis, il y a ce drame de Lancaster en Californie où un père de famille de 29 ans a été arrêté pour le meurtre de ses quatre enfants et de sa belle-mère ; les deux plus jeunes n’avaient qu’un et deux ans. L’homme, un agent de sécurité, avait un permis de port d’arme... expiré.

PAS DE LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL

Les meurtres se multiplient partout au pays. Washington en est à 205 homicides, 10 % de plus que l’an dernier. Philadelphie a passé les 500 meurtres et ce n’est pas que les policiers se tournent les pouces : 6000 armes à feu ont été saisies au cours de l’année et plus de 2200 personnes ont été arrêtées pour possession d’armes illégales.

Autre constat, agressés et agresseurs sont de plus en plus jeunes. Dans le comté de Prince George, en banlieue de Washington, neuf mineurs ont été tués cette année et 11, dont un jeune de 12 ans seulement, font face à des accusations de meurtre.

Mercredi, dans la salle de presse de la Maison-Blanche, le docteur Anthony Fauci a cherché à se montrer rassurant sur la lutte à la COVID-19 : « Il n’y a aucun doute, un jour cela va se terminer. Je vous le promets, cela va finir ! » On souhaiterait tellement que quelqu’un dans ce pays puisse être aussi confiant envers cette autre épidémie qui, elle aussi, tue jour après jour.

Sombre portrait de l’Amérique qui s’entre-tue

14 146 hommes

hommes 3573 femmes

femmes 9913 Afro-Américains

Afro-Américains 7029 Blancs

Blancs 497 autres races

autres races 315 races inconnues

SAUF QUE LES GRANDES VILLES ONT VU PIRE...