Retour à la case départ avec les blocus ferroviaires?

Comment être surpris du blocage de la voie ferrée à Saint-Lambert en appui au combat sans merci de certains leaders Wet’suwet’en contre le gazoduc qui traversera leur territoire ?

La réalité, c’est qu’une fois que les trains ont recommencé à circuler en mars 2020 après un blocus ferroviaire qui a paralysé le pays pendant des semaines, le conflit, nous l’avons tous oublié.

La vie a repris ses droits. La COVID s’est mise à bercer le rythme de nos existences.

Certes, la mort de Joyce Echaquan a éveillé nos consciences à la discrimination honteuse que subissent trop d’autochtones dans notre société. La découverte des sépultures anonymes de centaines d’enfants autour des pensionnats autochtones a forcé une prise de conscience collective sur les conséquences tragiques de ce génocide culturel.

On a beau parler réconciliation, on néglige toute réflexion sur son aspect le plus fondamental : l’enjeu territorial.

Pendant ce temps, le long du tracé d’un gazoduc de 670 kilomètres, le vrai débat s’est poursuivi, envenimé même.

Saint-Lambert, c’est la suite logique de ce qui se trame depuis des mois.

Bougie d’allumage

À la mi-novembre, l’intervention musclée de la GRC avec des armes d’assaut et même une scie mécanique pour défoncer la porte d’un campement bloquant l’accès au site du gazoduc a encore une fois mis le feu aux poudres d’une situation déjà tendue.

Winnipeg, Edmonton, Toronto, Peterborough, Hamilton, Caledonia, un peu partout des mouvements de solidarité ont marché, dénoncé, bloqué.

Ironiquement, le blocus d’hier n’est pas la première action de solidarité envers les Wet’suwet’en dans la région de Montréal. Le 27 novembre, ils étaient une centaine devant les bureaux de la GRC dans la métropole.

Mais évidemment, tant que les trains ne sont pas bloqués, on en parle peu.

Quel consentement ?

Car la levée des blocus au printemps 2020 n’a rien réglé sur le fond de la question, à savoir qui des chefs héréditaires Wet’suwet’en et des conseils de bande ont le dernier mot pour donner leur consentement au passage du gazoduc de Coastal GasLink.

Un véritable nœud gordien, car la Cour suprême a plus d’une fois reconnu la juridiction des chefs héréditaires sur des territoires traditionnels non cédés.

Cette histoire dépasse largement le litige qui hante la Colombie-Britannique depuis des années.

Maintenant que le gouvernement fédéral a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits des Peuples autochtones, il assume son devoir légal d’assurer un consentement libre et éclairé des communautés au développement de leurs territoires.

Et les revendications territoriales, il y en a d’un océan à l’autre, au cœur des zones qui abritent nos plus lucratives richesses naturelles.

Ajoutez la mobilisation importante au sein de ces communautés pour protéger la terre, et le cocktail économie-droits ancestraux-environnement peut facilement devenir explosif.

Qu’on le veuille ou non, la réconciliation devra inévitablement passer par une solution à cette question des revendications territoriales.

Et la lutte contre les changements climatiques fera inévitablement partie du débat.