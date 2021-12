Une imposante tempête hivernale pour commencer la semaine

La majeure partie de la province passera à travers une imposante tempête hivernale dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce système en provenance du Colorado amènera des précipitations diverses tout dépendamment du secteur. D’abord, Environnement Canada (EC) a émis un avertissement de verglas pour lundi matin pour les secteurs de la réserve faunique La Vérendrye, Mont-Laurier et Montréal. «Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes», peut-on lire dans l’avis de l’agence fédérale.

Des températures allant jusqu'à 9 degrés sont prévues pour ces régions.

Puis, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et la Haute-Gatineau débuteront la journée de lundi sous les flocons. Un total de 15 à 30 centimètres de neige est prévu à partir de dimanche soir, et la pluie verglaçante suivra lundi, en raison de la montée du mercure.

«L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l’heure de pointe en zones urbaines», a indiqué EC pour ces secteurs.

Finalement, l’Est-du-Québec, soit le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord devrait être aussi affecté par le système, mais pas avant lundi. «Des précipitations sous forme de neige, de pluie et de pluie verglaçante sont attendues jusqu’à mardi. Des vents forts et de la poudrerie pourraient également accompagner cette tempête», a précisé l’agence fédérale.

Après le redoux de lundi, le mercure plongera sous le point de congélation pour le reste de la semaine.