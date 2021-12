Une mobilisation citoyenne pour proposer des solutions à long terme pour la serre de l'ancien jardin zoologique

Des dizaines de citoyens se sont réunis devant la grande serre de l’ancien jardin zoologique pour suggérer des solutions d’utilisation à long terme sur une guirlande de cœurs recyclés, dimanche après-midi.

«C’est toujours nouveau et on va détruire [le bâtiment] pour faire autre chose. J’aimerais qu’on commence à penser avec ce qu’on a, et travailler avec une vision», revendique Angela Marsh, porte-parole de la mobilisation citoyenne Mères au front de Québec.

Parents comme enfants étaient invités à inscrire leur projet de sauvegarde pour la serre. Sur une guirlande en carton, on pouvait lire «Pourquoi? Sauvez-moi». Tout autour étaient apposés les souhaits des citoyens sur des cœurs de papier journal.

«Pourquoi la démolir? Ça me brise le cœur! Il y a tant de solutions pour tous les enfants. Gardons cette belle serre. On en a besoin. Merci!» a écrit le petit Matthias Brisson, 8 ans.

Initié par Mères au front, l’événement avait pour but d’inviter les citoyens à proposer de nouvelles idées aux élus municipaux et provinciaux. «En espérant que le gouvernement va nous écouter cette fois-ci», a expliqué Mme Marsh.

Le mouvement soutient les générations futures contre l’inaction climatique.

Depuis le début de la mobilisation, de nombreuses idées à long terme ont fait surface: agriculture urbaine, jardin botanique, espace consacré à la recherche universitaire, et plus encore.

Inaction

Construite en 2002, la serre de l’ancien zoo de Québec aura coûté 14 millions de dollars en fonds publics. Elle est à l’abandon depuis la fermeture du zoo, en 2006. Deux établissements scolaires doivent y être construits par le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, nouveau propriétaire du site depuis avril.

Alors qu'une pétition pour sa sauvegarde a dépassé les 13 000 signataires, la Ville devra délivrer un permis de démolition dans les prochains jours. La destruction de la serre est prévue d’ici la fin de l’année.

De nombreux citoyens étaient frustrés de l’inaction du gouvernement du Québec dimanche.

«C’est comme quand on coupe les arbres ou qu’on détruit l’environnement, ça n’a pas d’impact économique direct», a souligné Marie-Hélène Felt.

«On ne devrait pas accepter de ne pas avoir de réponses comme ça. C’est un combat à mener parce que quand on ne les mène pas c’est le silence qui gagne», a expliqué la députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion.

