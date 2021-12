Viktor Hovland gagne le tournoi de Tiger Woods

Viktor Hovland a gagné le Hero World Challenge, tournoi organisé par Tiger Woods, dimanche au Bahamas, en vertu d’un cumulatif de 270 (-18) au terme des 72 trous réglementaires.

À sa dernière sortie au club de golf Albany, le Norvégien a retranché six coups à la normale de 72, entre autres grâce à une séquence de deux aigles et un oiselet entre le 14e et le 16e fanion. Il s’est toutefois payé une frousse en commettant un boguey sur chacun des deux derniers trous.

«Je ne croyais pas qu’une victoire était réellement possible», a lancé Hovland en conférence de presse, après sa victoire, lui qui accusait six frappes de retard avant le début de la ronde finale. «Ce parcours compte son lot de pièges. Tu peux faire des oiselets, mais c’est aussi facile de faire des bogueys ou pire. Quand tu obtiens un bon résultat, tu ne sais jamais ce qui peut arriver.»

Hovland a ainsi devancé l’Américain Scottie Scheffler par un seul coup. Ce dernier a aussi remis une dernière carte de 66 (-6), grâce à neuf oiselets et un triple boguey.

Premier après 54 trous, avec une avance de cinq frappes, l’Américain Collin Morikawa avait une chance de s’emparer du premier rang mondial, avec une victoire, mais l’athlète de 24 ans a connu une journée atroce au boulot. Il a très mal commencé sa journée, en calant un double boguey sur le quatrième trou, avant de répéter la même erreur deux fanions plus tard. Il a ajouté deux oiselets et autant de boguey lors du reste de son parcours.

Aucun Canadien était en lice à ce tournoi qui rassemble seulement 20 des meilleurs golfeurs de la PGA.