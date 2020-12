5 films et séries à voir en famille avant Noël

En collaboration avec

Le temps des Fêtes sera peut-être différent cette année, mais une tradition perdure: celle de rassembler son cocon familial autour d’un film festif pendant que la neige tombe, un chocolat chaud à la main.

Afin de dénicher le film ou la série qui ravira votre cœur d’ici Noël, lorgnez du côté de la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico répertorie un catalogue impressionnant de productions québécoises exclusives, de longs-métrages féériques et de séries télé réconfortantes. Du nouveau contenu est ajouté à la plateforme chaque semaine – et il est en français!

Voici une sélection de films et séries disponibles sur Club illico à ne pas rater durant le mois de décembre. Il ne vous reste plus qu’à préparer le popcorn!

Série jeunesse exclusive — Mise en ligne le 3 décembre

Une princesse russe de 1905 promise à une carrière de ballerine se retrouve malgré elle propulsée dans le monde d’aujourd’hui. Dans la troisième saison, Lena, l’héroine, termine sa dernière année d’études à l’école de ballet de Paris tout en devant composer avec son nouveau titre d’héritière de Voyageuse du Temps.

Vous pourrez voyager à travers cette série chaleureuse où l’on aperçoit certains des plus beaux monuments de la Ville Lumière, mais aussi profiter des étonnantes scènes de ballet qui sont entremêlées à de la danse contemporaine. Parfait pour vos petits qui s’ennuient de leurs cours du samedi matin!

Film fantastique — Mise en ligne le 3 décembre

À Noël, on aime toujours visionner les films favoris de la maisonnée et Le lutin fait partie du répertoire de centaines de familles à travers la province. On connait bien le scénario : Buddy, un homme élevé par le père Noël quitte le Pôle Nord à la recherche de son père biologique établi à New York. Là, il sera confronté à la dure réalité de la grande ville... et à son demi-frère de huit ans qui ne croit même pas à la magie de Noël.

Pour l’anecdote, saviez-vous que l’équipe de production du film a d’abord refusé que Will Ferrell incarne le légendaire lutin ? Eh oui — on ne peut que se réjouir qu’elle ait donné une chance à ce comédien jusqu’alors assez peu connu!

Film d’animation — Mise en ligne le 10 décembre

Un autre classique! Le fameux Grincheux vert est connu à travers le monde comme le symbole de tous ceux qui détestent le temps des Fêtes... mais qui finissent par y trouver plaisir année après année. Dans cette mouture animée, le natif de Chouville tentera une fois de plus de saboter les célébrations, sans succès.

Le doublage québécois est assuré par nul autre que Marc Labrèche (le Grincheux) et Catherine Proulx-Lemay (Donna-Loui Qui). Saurez-vous reconnaître leurs voix ?

Série fantastique — Mise en ligne le 17 décembre

Vous connaissez peut-être déjà le personnage de Flash, ce superhéros tiré de l’univers de DC Comics (Batman, Superman, Watchmen, etc.). La prémisse est simple : le jeune scientifique Barry Allen est touché par un éclair puis devient Flash, un être qui peut courir à une vitesse surhumaine. Malheureusement pour lui, le protagoniste n’est pas le seul à avoir hérité de pouvoirs surnaturels.

Dans la sixième saison de la série, Barry, qui a appris sa mort imminente, doit préparer la ville à sa disparition. En même temps, Flash découvrira les conséquences que la Crise du méchant Monitor aura eu sur le monde. En raison de la pandémie qui a freiné le tournage, cette édition s’arrête à l’épisode 19 plutôt que 22. Un peu plus court, mais tout aussi bon!

Film, comédie policière — Mise en ligne le 24 décembre

Sherlock Holmes prend une tournure plus que rigolote dans ce film pour toute la famille! Comme à l’habitude, l’enquêteur britannique et son assistant John Watson devront résoudre un crime qui afflige la ville de Londres : un complot pour tuer la reine Victoria. Évidemment, tout ne se déroulera pas comme prévu...

Les parents friands d’histoire pourront s’amuser à reconnaître les amoureux de Mrs Hudson, tous inspirés d’hommes célèbres du XIXe et du XXe siècle. Un indice? Charlie Chaplin fait partie du lot!

Vous avez besoin d’encore plus de magie des Fêtes? Consultez la liste complète des nouveautés sur Club illico. Chaque semaine, des tonnes de films et de séries y sont ajoutées.