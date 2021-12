Pour pallier à la pénurie de main-d’œuvre, Québec a annoncé lundi une première mesure d’assouplissement au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) pour certaines professions.

Concrètement, cet assouplissement permettra aux entreprises d'être exemptées de l'affichage externe et de la démonstration des efforts de recrutement au Québec afin de pourvoir des postes liés à certaines professions peu ou pas spécialisées (de niveau D) en déficit de main-d'œuvre.

Le but est d’offrir du renfort à plusieurs entreprises par l'embauche de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires. Cet assouplissement vise, entre autres, des emplois de caissiers, de serveurs, de concierges ou de commis.

Le gouvernement du Québec a déterminé les professions selon les besoins du milieu de l’emploi en concertation avec la Commission des partenaires du marché du travail.

«Grâce à cet assouplissement, les démarches seront plus rapides pour faire venir des travailleuses et travailleurs, qui contribueront à notre prospérité économique. C'est tout le Québec qui y gagne!», a fait valoir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean Boulet, par voie de communiqué.

Une entente concernant le PTET et le Programme de mobilité internationale a été conclue avec le gouvernement fédéral le 4 août dernier. Depuis, des travaux ont été menés afin que ces programmes soient mieux adaptés aux besoins économiques du Québec.

En plus de celle annoncée aujourd'hui, d’autres mesures d'assouplissement au PTET issues de cette entente devraient entrer en vigueur au cours des prochaines semaines.