Bruce Boudreau est l’homme de confiance des Canucks

Les Canucks de Vancouver ont confirmé en début de nuit, lundi, le départ du directeur général Jim Benning et de l’entraîneur-chef Travis Green, ainsi que l’arrivée du nouveau pilote Bruce Boudreau.

Ce dernier était très enthousiaste en conférence de presse avant la présentation du duel des Canucks face aux Kings de Los Angeles. Il retourne en effet derrière un banc de la Ligue nationale de hockey (LNH) pour la première fois depuis la saison 2019-2020. En plus, il le fait au sein d’un marché canadien pour la première fois de sa carrière.

«Il y a beaucoup de choses avec lesquelles travailler dans cette équipe, a mentionné Boudreau. Beaucoup de bonnes pièces. [...] Nous voulons être efficaces défensivement. Je veux aussi aider les joueurs avec des éléments clés en attaque. Nous voulons devenir meilleurs.»

Si la situation qui l'oblige à arriver en plein cœur d’une saison déjà pratiquement perdue n’est pas idéale, Boudreau a tout de même affirmé qu’il allait effectuer chaque petit pas nécessaire pour paver le chemin vers le succès avec cette formation.

«Je veux faire de cette équipe une formation gagnante à partir de maintenant. Je veux que les partisans soient à nouveau contents. Si ça mène jusqu’aux séries, tant mieux, c’est notre but ultime. Mais, on doit s’occuper des plus petits détails et les gros prendront soin d’eux-mêmes.»

Et le propriétaire de l’équipe, Francesco Aquilini, sait très bien ce dont Boudreau est capable.

«Bruce est un entraineur expérimenté, a dit Aquilini. C’était une des choses les plus importantes à nos yeux. Il est responsable des joueurs et il a eu du succès par le passé.»

Boudreau, 66 ans, a maintenu une fiche en carrière de 567-302-115 dans la Ligue nationale. Récipiendaire du trophée Jack-Adams avec les Capitals de Washington en 2007-2008, il a aussi obtenu 43 victoires en 90 parties des séries.

Par ailleurs, l’ancien hockeyeur Scott Walker travaillera comme adjoint de Boudreau. Les deux hommes devaient épauler Claude Julien derrière le banc d’Équipe Canada à la prochaine Coupe Spengler, mais les plans changeront inévitablement.

Conséquences

À Vancouver, Benning et Green, tout comme l’adjoint au DG John Weisbrod et l’assistant-instructeur Nolan Baumgartner, ont payé la note pour la mauvaise saison des Canucks. Battus 4 à 1 par les Penguins de Pittsburgh, samedi, les joueurs de la formation britanno-colombienne ont été conspués par leurs partisans au Rogers Arena qui réclamaient des changements à grands cris. L’équipe croupit dans la cave de la section Pacifique avec un dossier de 8-15-2.

«Ce n’est jamais facile de voir des gens comme ça partir, a mentionné le capitaine de l’équipe, Bo Horvat, lundi, au réseau Sportsnet, en remerciant Benning et Green de l’aide qu’ils lui ont offerte dans sa carrière. Ceci étant dit, nous avions besoin d’un électrochoc et c’est à nous de démontrer ce que nous pouvons faire maintenant.»

Ainsi, la quête au nouveau DG de l’équipe est entamée, à l’image de ce que vit actuellement le Canadien de Montréal. Le nom de Marc Bergevin a d’ailleurs été soulevé dans la conférence de presse, sans toutefois laisser croire quoi que ce soit de concret.

«Je crois que Marc Bergevin veut respirer un peu en ce moment. Il a été avec le Canadien pendant 10 ans. Mais, je suis ouvert à toutes les possibilités.»