Des autistes pour aider les entreprises

Afin de combler leur manque de main-d’œuvre, des entreprises du nord de Lanaudière peuvent compter sur le coup de pouce de personnes atteintes du trouble du spectre de l’autisme (TSA).

Cette initiative de la Société de l’autisme région Lanaudière permet d’améliorer l’autonomie des personnes de 21 ans et plus atteintes du TSA.

Au total, une trentaine de personnes aident des entreprises des domaines de la restauration, manufacturier, industriel, de la broderie sur vêtements, notamment.

«Des entreprises nous font faire certaines tâches qui ont besoin d’être réalisées, mais comme elles n’ont pas la main-d’œuvre, elles se tournent vers nous», a expliqué Marie-Ève Desmarais, directrice de l'organisme.

Elles effectuent diverses tâches non rémunérées comme l’ensachage de chocolat, installer des étiquettes, assembler des boites, ordonner, mettre en ordre des vêtements corporatifs destinés à la vente commerciale, envelopper de la marchandise sur des palettes, etc.

«Ils ont un taux de productivité assez intéressant, a soutenu Mme Desmarais. Donc, c’est valorisant pour les participants et ça aide aussi les entreprises en même temps.»

L’initiative est aussi en voie de progresser dans les prochaines années. «On a des listes d’attente de personnes autistes qui veulent participer et on veut développer au sud de la région d’ici septembre 2022», a fait savoir Mme Desmarais.