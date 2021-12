DUBÉ, Annette Beaulieu



À l'Hôpital Saint-Anne de Beaupré, le 25 novembre 2021, entourée de l'amour des siens, à l'âge de 91 ans, est décédée madame Annette Beaulieu, épouse de monsieur Ernest Dubé et fille de feu monsieur Eugène Beaulieu et de feu madame Véronique Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Ernest Dubé, ses enfants: Martin (Line Gagnon), Raymond (Suzanne Grenier), Francine (Gaétan Thomassin), Yvan (Manon Bolduc), Gina (Mario Botelho); ses petits-enfants: Anick (Martin St-Hilaire), Marie-Ève (Guillaume Bellemare), (Vincent Daigle), Michèle (Jean-Sébastien Paquin), Sabrina (Alexandre Larochelle), Jean-Philip (Amélie Rioux), Patricia (Maxime Avoine), Jonathan et Joanie; ses arrière-petits-enfants: Jordan, Loïc, Antoine, Félix, Mina, Zachary, Olivier, Alexis, Léonie et feu Thomas; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Lucien (feu Rita Rousseau), feu Marianne (feu Georges Labrie), feu Victor (feu Adrienne Rousseau), feu Raoul (feu Réjeanne Santerre), Georgette (feu Paul Rousseau), Réal (Yvette Santerre), feu Roger (Laurainday Malenfant), feu Léon (Germaine Dumont), Yvon (feu Germaine Plourde - Georgette Labrie); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille Dubé tient à remercier de tout cœur la Dre Caroline Kochuyt, ainsi que l'infirmière Mylène Duchaine du CLSC Orléans-Côte-de-Beaupré pour les soins exceptionnels prodigués, ainsi que pour la dignité et le respect de l'être humain dont elles ont fait preuve. Merci également au personnel dévoué du Mont Champagnat.